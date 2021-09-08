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"البلطان": رفع مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%

قال إن المملكة تعتبر هي القائد والمحرك الحقيقي لنشاط الترفيه في الشرق الأوسط

قال رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، الوليد بن خالد البلطان، إن المملكة تعتبر هي القائد والمحرك الحقيقي لنشاط الترفيه في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في جلسات المعرض السعودي للترفيه والتسلية المقام بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمشاركة كبار قادة الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الترفيه.

وقال "البلطان" إن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد تساهم في رفع جودة الحياة من خلال رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%.

وأكد أن الترفيه قبل الرؤية قطاع صغير ومحدود الأنشطة، واليوم المملكة باتت تمتلك صناعة ترفيهية حديثة تشكل دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني.


وأضاف أن الهيئة العامة للترفيه تضطلع برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بدور كبير في تطوير ودعم القطاع فمواسم الترفيه بمختلف مناطق المملكة ساهمت في خلق حراك بالقطاع وتوفير وظائف لشباب وشابات الوطن.

وتابع أنه نتيجة لدعم الدولة ارتفع عدد الشركات العاملة بقطاع الترفيه بعد رؤية 2030 بنسبة 60%، كما شهد القطاع تطوراً سريعاً عبر الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تذليل المعوقات والتحديات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلطان": رفع مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%
سبق

قال رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، الوليد بن خالد البلطان، إن المملكة تعتبر هي القائد والمحرك الحقيقي لنشاط الترفيه في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في جلسات المعرض السعودي للترفيه والتسلية المقام بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمشاركة كبار قادة الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الترفيه.

وقال "البلطان" إن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد تساهم في رفع جودة الحياة من خلال رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%.

وأكد أن الترفيه قبل الرؤية قطاع صغير ومحدود الأنشطة، واليوم المملكة باتت تمتلك صناعة ترفيهية حديثة تشكل دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني.


وأضاف أن الهيئة العامة للترفيه تضطلع برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بدور كبير في تطوير ودعم القطاع فمواسم الترفيه بمختلف مناطق المملكة ساهمت في خلق حراك بالقطاع وتوفير وظائف لشباب وشابات الوطن.

وتابع أنه نتيجة لدعم الدولة ارتفع عدد الشركات العاملة بقطاع الترفيه بعد رؤية 2030 بنسبة 60%، كما شهد القطاع تطوراً سريعاً عبر الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تذليل المعوقات والتحديات.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
10:54 PM

"البلطان": رفع مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%

قال إن المملكة تعتبر هي القائد والمحرك الحقيقي لنشاط الترفيه في الشرق الأوسط

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عيسى الحربي - الرياض
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قال رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، الوليد بن خالد البلطان، إن المملكة تعتبر هي القائد والمحرك الحقيقي لنشاط الترفيه في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في جلسات المعرض السعودي للترفيه والتسلية المقام بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمشاركة كبار قادة الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الترفيه.

وقال "البلطان" إن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد تساهم في رفع جودة الحياة من خلال رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 2.9% إلى 6%.

وأكد أن الترفيه قبل الرؤية قطاع صغير ومحدود الأنشطة، واليوم المملكة باتت تمتلك صناعة ترفيهية حديثة تشكل دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني.


وأضاف أن الهيئة العامة للترفيه تضطلع برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بدور كبير في تطوير ودعم القطاع فمواسم الترفيه بمختلف مناطق المملكة ساهمت في خلق حراك بالقطاع وتوفير وظائف لشباب وشابات الوطن.

وتابع أنه نتيجة لدعم الدولة ارتفع عدد الشركات العاملة بقطاع الترفيه بعد رؤية 2030 بنسبة 60%، كما شهد القطاع تطوراً سريعاً عبر الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تذليل المعوقات والتحديات.

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