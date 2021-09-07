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"الفيصل" يطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي.. غداً

لبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غداً الأربعاء، في مقر الإمارة بجدة، الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، والذي يأتي استمراراً لموضوع الملتقى في الدورة الماضية، بعد النجاحات التي تحققت ونتج عنها أكثر من 611 مبادرة تقنية شاركت في تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج التي تحقّق الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، بالإضافة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، والإسهام في تفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وتسخيرها لخدمة المنطقة وسكانها وقاصديها.

ونتج عن برامج وفعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال الدورة السابقة و موضوعها "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" والتي شاركت فيها عدَة جهات من أبرزها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مبادرات وبرامج تُعزز مفهوم القدوة في العالم الرقمي، وترفع مستوى استخدام الأنظمة الرقمية في المنطقة في مجالات الصحة، التعليم، الحج والعمرة، الخدمات، والقيم والأخلاق والثقافة والإعلام.

وشهد الملتقى إقامة مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، التي هدفت لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، ومسابقة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار التي احتضنتها جامعة الملك عبدالعزيز، وأثمرت عن تقديم 20 بحثاْ تعزز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة، وبلغت قيمة جوائز للمسابقتين التي سلَمها الأمير خالد الفيصل الفائزين 3 ملايين و 300 ألف ريال.

وأسهم الملتقى في تحفيز الجهات والأفراد في المنطقة لإنشاء تطبيقات هواتف ذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، كما عمل الملتقى على استقطاب علماء محليين دوليين في المجال الرقمي، وتمّ تنظيم 234 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد عن 46 ألفاً من أبناء المنطقة.

وفي أيام مكة للبرمجة والذكاء الإصطناعي أقيمت منافسات شاركت فيها فرق من الجامعات والكليات الجامعية بمحافظات المنطقة، وتخللها طرح تحديات في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه والخدمات، وكرّم أمير المنطقة الفائزين فيها. وبدورها تبنَت سدايا مخرجات أيام مكة وتكفَلت بدعمها وتوظيفها، وصولاً لتمكّين منظومة التحول الرقمي في منطقة مكة ومحافظاتها.

واختتم الملتقى أعماله بإقامة معرض مشاريع منطقة مكة الرقمي حيث جرى لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد.

وقدّم المعرض نبذة عن مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة، وتخلله عددٌ من الفعاليات منها تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز، وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، وأيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي.. غداً
سبق

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غداً الأربعاء، في مقر الإمارة بجدة، الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، والذي يأتي استمراراً لموضوع الملتقى في الدورة الماضية، بعد النجاحات التي تحققت ونتج عنها أكثر من 611 مبادرة تقنية شاركت في تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج التي تحقّق الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، بالإضافة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، والإسهام في تفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وتسخيرها لخدمة المنطقة وسكانها وقاصديها.

ونتج عن برامج وفعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال الدورة السابقة و موضوعها "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" والتي شاركت فيها عدَة جهات من أبرزها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مبادرات وبرامج تُعزز مفهوم القدوة في العالم الرقمي، وترفع مستوى استخدام الأنظمة الرقمية في المنطقة في مجالات الصحة، التعليم، الحج والعمرة، الخدمات، والقيم والأخلاق والثقافة والإعلام.

وشهد الملتقى إقامة مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، التي هدفت لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، ومسابقة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار التي احتضنتها جامعة الملك عبدالعزيز، وأثمرت عن تقديم 20 بحثاْ تعزز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة، وبلغت قيمة جوائز للمسابقتين التي سلَمها الأمير خالد الفيصل الفائزين 3 ملايين و 300 ألف ريال.

وأسهم الملتقى في تحفيز الجهات والأفراد في المنطقة لإنشاء تطبيقات هواتف ذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، كما عمل الملتقى على استقطاب علماء محليين دوليين في المجال الرقمي، وتمّ تنظيم 234 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد عن 46 ألفاً من أبناء المنطقة.

وفي أيام مكة للبرمجة والذكاء الإصطناعي أقيمت منافسات شاركت فيها فرق من الجامعات والكليات الجامعية بمحافظات المنطقة، وتخللها طرح تحديات في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه والخدمات، وكرّم أمير المنطقة الفائزين فيها. وبدورها تبنَت سدايا مخرجات أيام مكة وتكفَلت بدعمها وتوظيفها، وصولاً لتمكّين منظومة التحول الرقمي في منطقة مكة ومحافظاتها.

واختتم الملتقى أعماله بإقامة معرض مشاريع منطقة مكة الرقمي حيث جرى لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد.

وقدّم المعرض نبذة عن مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة، وتخلله عددٌ من الفعاليات منها تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز، وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، وأيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
02:32 PM

"الفيصل" يطلق الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي.. غداً

لبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية

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عبدالله الراجحي - جدة
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يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غداً الأربعاء، في مقر الإمارة بجدة، الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، والذي يأتي استمراراً لموضوع الملتقى في الدورة الماضية، بعد النجاحات التي تحققت ونتج عنها أكثر من 611 مبادرة تقنية شاركت في تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج التي تحقّق الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات.

ويهدف ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية إلى بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، بالإضافة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، والإسهام في تفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وتسخيرها لخدمة المنطقة وسكانها وقاصديها.

ونتج عن برامج وفعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال الدورة السابقة و موضوعها "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" والتي شاركت فيها عدَة جهات من أبرزها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مبادرات وبرامج تُعزز مفهوم القدوة في العالم الرقمي، وترفع مستوى استخدام الأنظمة الرقمية في المنطقة في مجالات الصحة، التعليم، الحج والعمرة، الخدمات، والقيم والأخلاق والثقافة والإعلام.

وشهد الملتقى إقامة مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، التي هدفت لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، ومسابقة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار التي احتضنتها جامعة الملك عبدالعزيز، وأثمرت عن تقديم 20 بحثاْ تعزز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة، وبلغت قيمة جوائز للمسابقتين التي سلَمها الأمير خالد الفيصل الفائزين 3 ملايين و 300 ألف ريال.

وأسهم الملتقى في تحفيز الجهات والأفراد في المنطقة لإنشاء تطبيقات هواتف ذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، كما عمل الملتقى على استقطاب علماء محليين دوليين في المجال الرقمي، وتمّ تنظيم 234 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد عن 46 ألفاً من أبناء المنطقة.

وفي أيام مكة للبرمجة والذكاء الإصطناعي أقيمت منافسات شاركت فيها فرق من الجامعات والكليات الجامعية بمحافظات المنطقة، وتخللها طرح تحديات في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه والخدمات، وكرّم أمير المنطقة الفائزين فيها. وبدورها تبنَت سدايا مخرجات أيام مكة وتكفَلت بدعمها وتوظيفها، وصولاً لتمكّين منظومة التحول الرقمي في منطقة مكة ومحافظاتها.

واختتم الملتقى أعماله بإقامة معرض مشاريع منطقة مكة الرقمي حيث جرى لأول مرّة توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد.

وقدّم المعرض نبذة عن مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة، وتخلله عددٌ من الفعاليات منها تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز، وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، وأيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

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