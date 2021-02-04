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بسبب كورونا.. تأجيل اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أغسطس

منظمو قمة قادة العالم أكدوا أن تغيير الموعد يعكس التحديات لاحتواء الجائحة

أعلن منظمو قمة قادة العالم التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم تأجيل القمة لتعقد في سنغافورة خلال أغسطس المقبل وليس في مايو.

وتفصيلاً، قال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إنه على الرغم من انخفاض خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة بشدة "فإن تغيير موعد الاجتماع يعكس التحديات الدولية لاحتواء الجائحة"، مشيرًا إلى أنه مازال هناك تفاوت في القيود على حركة السفر بين دول العالم.

يُذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم قادة الدول والشركات العالمية، يعقد في المعتاد في منتجع دافوس السويسري لمناقشة القضايا العالمية الراهنة.

وكان من المقرر عقد دورة جديدة من المنتدى بحضور فعلي من المشاركين في سنغافورة خلال مايو المقبل، قبل أن يُؤجل الموعد اليوم إلى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بسبب كورونا.. تأجيل اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أغسطس
سبق

أعلن منظمو قمة قادة العالم التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم تأجيل القمة لتعقد في سنغافورة خلال أغسطس المقبل وليس في مايو.

وتفصيلاً، قال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إنه على الرغم من انخفاض خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة بشدة "فإن تغيير موعد الاجتماع يعكس التحديات الدولية لاحتواء الجائحة"، مشيرًا إلى أنه مازال هناك تفاوت في القيود على حركة السفر بين دول العالم.

يُذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم قادة الدول والشركات العالمية، يعقد في المعتاد في منتجع دافوس السويسري لمناقشة القضايا العالمية الراهنة.

وكان من المقرر عقد دورة جديدة من المنتدى بحضور فعلي من المشاركين في سنغافورة خلال مايو المقبل، قبل أن يُؤجل الموعد اليوم إلى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:45 AM

بسبب كورونا.. تأجيل اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أغسطس

منظمو قمة قادة العالم أكدوا أن تغيير الموعد يعكس التحديات لاحتواء الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن منظمو قمة قادة العالم التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم تأجيل القمة لتعقد في سنغافورة خلال أغسطس المقبل وليس في مايو.

وتفصيلاً، قال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إنه على الرغم من انخفاض خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة بشدة "فإن تغيير موعد الاجتماع يعكس التحديات الدولية لاحتواء الجائحة"، مشيرًا إلى أنه مازال هناك تفاوت في القيود على حركة السفر بين دول العالم.

يُذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم قادة الدول والشركات العالمية، يعقد في المعتاد في منتجع دافوس السويسري لمناقشة القضايا العالمية الراهنة.

وكان من المقرر عقد دورة جديدة من المنتدى بحضور فعلي من المشاركين في سنغافورة خلال مايو المقبل، قبل أن يُؤجل الموعد اليوم إلى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.

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