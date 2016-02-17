"الموارد البشرية": لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص "أيام العمل"
آل حماد: ما يجري مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.
وأوضح "آل حماد" إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف إلى أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تقليص أيام العمل
"الموارد البشرية": لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص "أيام العمل"
فهد الغبيوي
سبق
2022-02-17
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.
وأوضح "آل حماد" إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف إلى أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:11 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:50 PM
"الموارد البشرية": لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص "أيام العمل"
آل حماد: ما يجري مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.
وأوضح "آل حماد" إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف إلى أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.