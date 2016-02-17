النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية": لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص "أيام العمل"

آل حماد: ما يجري مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.

وأوضح "آل حماد" إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف إلى أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقليص أيام العمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية": لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص "أيام العمل"
سبق

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.

وأوضح "آل حماد" إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف إلى أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:11 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:50 PM

"الموارد البشرية": لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص "أيام العمل"

آل حماد: ما يجري مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
3,082

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.

وأوضح "آل حماد" إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف إلى أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة