النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابتكارات وروبورتات.. جامعة الملك سعود بالمزاحمية تحتفي بيوم الوطن

شملت الفعاليات معرضًا حوى أركانًا للكليات للتعرف على إبداعات الطلاب

احتفت كليات جامعة الملك سعود فرع المزاحمية، أمس الأربعاء، باليوم الوطني السعودي 89 تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور المشرف العام على الكليات الدكتور فهد بن عبدالله التركي، والمساعدين وعمداء الكليات وكافة منسوبي الكليات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وشهدت الاحتفالية التي نظّمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، معرضًا مصاحبًا لهذه المناسبة، شارك فيه كلية الهندسة التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال التطبيقية، وكلية علوم الحاسب التطبيقية، كما شارك به جهات حكومية عدة؛ منها فرع الأحوال المدنية بمحافظة المزاحمية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، والجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية، ومستوصف الرين الطبي وفريق غوث التطوعي للإنقاذ.
وافتتح المعرض بالسلام الملكي السعودي، كما تم تخصيص أركان للكليات للتعرف على الأعمال الإبداعية التي قام بها الطلاب من ابتكارات وروبوتات ومشاريع تخرّج نالت استحسان الجميع.
وأقيم بالمعرض ركن خاص لعرض المشاريع والمنجزات السعودية التي تواكب رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.
وهنّأ المشرف العام لكليات المزاحمية الدكتور فهد التركي الجميعَ بهذه المناسبة، وبيّن أنها مناسبة عزيزة على قلب كل سعودي؛ فهي ذكرى تأسيس كيان عظيم على يد رجل عظيم طيب الله ثراه، خلَفه من بعده أبناؤه البررة على نفس النهج خدمة للدين والوطن.
وعبّر التركي عن سعادته مما شاهده أثناء تجوله في المعرض، وقدم شكره الجزيل وامتنانه لجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ابتكارات وروبورتات.. جامعة الملك سعود بالمزاحمية تحتفي بيوم الوطن
سبق

احتفت كليات جامعة الملك سعود فرع المزاحمية، أمس الأربعاء، باليوم الوطني السعودي 89 تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور المشرف العام على الكليات الدكتور فهد بن عبدالله التركي، والمساعدين وعمداء الكليات وكافة منسوبي الكليات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وشهدت الاحتفالية التي نظّمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، معرضًا مصاحبًا لهذه المناسبة، شارك فيه كلية الهندسة التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال التطبيقية، وكلية علوم الحاسب التطبيقية، كما شارك به جهات حكومية عدة؛ منها فرع الأحوال المدنية بمحافظة المزاحمية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، والجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية، ومستوصف الرين الطبي وفريق غوث التطوعي للإنقاذ.
وافتتح المعرض بالسلام الملكي السعودي، كما تم تخصيص أركان للكليات للتعرف على الأعمال الإبداعية التي قام بها الطلاب من ابتكارات وروبوتات ومشاريع تخرّج نالت استحسان الجميع.
وأقيم بالمعرض ركن خاص لعرض المشاريع والمنجزات السعودية التي تواكب رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.
وهنّأ المشرف العام لكليات المزاحمية الدكتور فهد التركي الجميعَ بهذه المناسبة، وبيّن أنها مناسبة عزيزة على قلب كل سعودي؛ فهي ذكرى تأسيس كيان عظيم على يد رجل عظيم طيب الله ثراه، خلَفه من بعده أبناؤه البررة على نفس النهج خدمة للدين والوطن.
وعبّر التركي عن سعادته مما شاهده أثناء تجوله في المعرض، وقدم شكره الجزيل وامتنانه لجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:56 AM

ابتكارات وروبورتات.. جامعة الملك سعود بالمزاحمية تحتفي بيوم الوطن

شملت الفعاليات معرضًا حوى أركانًا للكليات للتعرف على إبداعات الطلاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
630

احتفت كليات جامعة الملك سعود فرع المزاحمية، أمس الأربعاء، باليوم الوطني السعودي 89 تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور المشرف العام على الكليات الدكتور فهد بن عبدالله التركي، والمساعدين وعمداء الكليات وكافة منسوبي الكليات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وشهدت الاحتفالية التي نظّمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، معرضًا مصاحبًا لهذه المناسبة، شارك فيه كلية الهندسة التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال التطبيقية، وكلية علوم الحاسب التطبيقية، كما شارك به جهات حكومية عدة؛ منها فرع الأحوال المدنية بمحافظة المزاحمية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، والجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية، ومستوصف الرين الطبي وفريق غوث التطوعي للإنقاذ.
وافتتح المعرض بالسلام الملكي السعودي، كما تم تخصيص أركان للكليات للتعرف على الأعمال الإبداعية التي قام بها الطلاب من ابتكارات وروبوتات ومشاريع تخرّج نالت استحسان الجميع.
وأقيم بالمعرض ركن خاص لعرض المشاريع والمنجزات السعودية التي تواكب رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.
وهنّأ المشرف العام لكليات المزاحمية الدكتور فهد التركي الجميعَ بهذه المناسبة، وبيّن أنها مناسبة عزيزة على قلب كل سعودي؛ فهي ذكرى تأسيس كيان عظيم على يد رجل عظيم طيب الله ثراه، خلَفه من بعده أبناؤه البررة على نفس النهج خدمة للدين والوطن.
وعبّر التركي عن سعادته مما شاهده أثناء تجوله في المعرض، وقدم شكره الجزيل وامتنانه لجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,046
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,166
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,162
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,741

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة