النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية

لتشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع

بعد اعتقال 4 منهم من جديد، انطلقت عدة مسيرات فلسطينية إسنادًا للأسرى الفارين من سجن جلبوع للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.

وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.

وكانت مجموعات شبابية قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".

وبحسب روسيا اليوم: جاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحررين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرًا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية
سبق

بعد اعتقال 4 منهم من جديد، انطلقت عدة مسيرات فلسطينية إسنادًا للأسرى الفارين من سجن جلبوع للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.

وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.

وكانت مجموعات شبابية قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".

وبحسب روسيا اليوم: جاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحررين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرًا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
11:02 AM

فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية

لتشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
834

بعد اعتقال 4 منهم من جديد، انطلقت عدة مسيرات فلسطينية إسنادًا للأسرى الفارين من سجن جلبوع للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.

وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.

وكانت مجموعات شبابية قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".

وبحسب روسيا اليوم: جاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحررين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرًا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,547
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,913

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة