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استشاري يحذّر: كثرة تعرُّض الأطفال للأجهزة الإلكترونية تمهّد للجفاف وضعف النظر

"المرزوقي": أهم الأعراض التي تؤكّد إصابة العين بالجفاف.. ومراجعة الطبيب ضرورية

دعا استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور هاشم سمير المرزوقي؛ أولياء الأمور، إلى المحافظة على صحة عيون الأطفال.

وقال المرزوقي؛ إنه حسب توصيات الجمعية الأمريكية للأطفال ينصح بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الجوّال فترة طويلة؛ لأنها ممكن أن تؤدي إلى جفاف وألم في العين؛ ما يسبّب شكوى الطفل من عينيه والرمش الكثير، وأيضاً قد تسبّب ضعفاً في النظر على المدى البعيد.

ولفت إلى أن جفاف العين عند الأطفال أو ما يسمّى بمتلازمة العيون الجافة، تحدث بسبب عدم وجود كميات كافية من الدموع والمسؤولة عن حماية القرنية والملتحمة؛ ما يسبّب التهاباً في القرنية أو الملتحمة والذي يتسبّب في جفاف العين عند الأطفال.

وتابع، هناك بعض الأعراض يمكن أن توحي إلى إصابة العين بالجفاف، من أهمها: فرك العين بشدة، الميل إلى الابتعاد عن الضوء، الاحمرار العام في العين، اضطرابات في الرؤية، الشعور بتعب العين لمجرد القراءة لفترة وجيزة، إذ إنه بعد التشخيص يتم وصف بعض العلاجات، ومنها قطرة الدموع الصناعية.

ونصح الدكتور المرزوقي؛ بالاعتدال في استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الآيباد والهواتف الذكية وأخذ راحة كافية وعدم الجلوس بالقرب من التلفاز.

وشدّد على ضرورة الفحص الدوري للعينين، إذ أوصت الجمعية الأمريكية للأطفال بأهمية الفحص المبكّر للنظر والعين؛ لأن بعض مشكلات العيون لا يمكن ملاحظتها الا بوساطة الطبيب، ولذلك ينصح بفحص العين عند الولادة: (6 - 12) شهراً - 3 سنوات - 5 سنوات، واستمرار الفحص الدوري.

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استشاري يحذّر: كثرة تعرُّض الأطفال للأجهزة الإلكترونية تمهّد للجفاف وضعف النظر
سبق

دعا استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور هاشم سمير المرزوقي؛ أولياء الأمور، إلى المحافظة على صحة عيون الأطفال.

وقال المرزوقي؛ إنه حسب توصيات الجمعية الأمريكية للأطفال ينصح بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الجوّال فترة طويلة؛ لأنها ممكن أن تؤدي إلى جفاف وألم في العين؛ ما يسبّب شكوى الطفل من عينيه والرمش الكثير، وأيضاً قد تسبّب ضعفاً في النظر على المدى البعيد.

ولفت إلى أن جفاف العين عند الأطفال أو ما يسمّى بمتلازمة العيون الجافة، تحدث بسبب عدم وجود كميات كافية من الدموع والمسؤولة عن حماية القرنية والملتحمة؛ ما يسبّب التهاباً في القرنية أو الملتحمة والذي يتسبّب في جفاف العين عند الأطفال.

وتابع، هناك بعض الأعراض يمكن أن توحي إلى إصابة العين بالجفاف، من أهمها: فرك العين بشدة، الميل إلى الابتعاد عن الضوء، الاحمرار العام في العين، اضطرابات في الرؤية، الشعور بتعب العين لمجرد القراءة لفترة وجيزة، إذ إنه بعد التشخيص يتم وصف بعض العلاجات، ومنها قطرة الدموع الصناعية.

ونصح الدكتور المرزوقي؛ بالاعتدال في استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الآيباد والهواتف الذكية وأخذ راحة كافية وعدم الجلوس بالقرب من التلفاز.

وشدّد على ضرورة الفحص الدوري للعينين، إذ أوصت الجمعية الأمريكية للأطفال بأهمية الفحص المبكّر للنظر والعين؛ لأن بعض مشكلات العيون لا يمكن ملاحظتها الا بوساطة الطبيب، ولذلك ينصح بفحص العين عند الولادة: (6 - 12) شهراً - 3 سنوات - 5 سنوات، واستمرار الفحص الدوري.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
10:48 AM

استشاري يحذّر: كثرة تعرُّض الأطفال للأجهزة الإلكترونية تمهّد للجفاف وضعف النظر

"المرزوقي": أهم الأعراض التي تؤكّد إصابة العين بالجفاف.. ومراجعة الطبيب ضرورية

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عبدالله الراجحي - جدة
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دعا استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور هاشم سمير المرزوقي؛ أولياء الأمور، إلى المحافظة على صحة عيون الأطفال.

وقال المرزوقي؛ إنه حسب توصيات الجمعية الأمريكية للأطفال ينصح بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الجوّال فترة طويلة؛ لأنها ممكن أن تؤدي إلى جفاف وألم في العين؛ ما يسبّب شكوى الطفل من عينيه والرمش الكثير، وأيضاً قد تسبّب ضعفاً في النظر على المدى البعيد.

ولفت إلى أن جفاف العين عند الأطفال أو ما يسمّى بمتلازمة العيون الجافة، تحدث بسبب عدم وجود كميات كافية من الدموع والمسؤولة عن حماية القرنية والملتحمة؛ ما يسبّب التهاباً في القرنية أو الملتحمة والذي يتسبّب في جفاف العين عند الأطفال.

وتابع، هناك بعض الأعراض يمكن أن توحي إلى إصابة العين بالجفاف، من أهمها: فرك العين بشدة، الميل إلى الابتعاد عن الضوء، الاحمرار العام في العين، اضطرابات في الرؤية، الشعور بتعب العين لمجرد القراءة لفترة وجيزة، إذ إنه بعد التشخيص يتم وصف بعض العلاجات، ومنها قطرة الدموع الصناعية.

ونصح الدكتور المرزوقي؛ بالاعتدال في استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الآيباد والهواتف الذكية وأخذ راحة كافية وعدم الجلوس بالقرب من التلفاز.

وشدّد على ضرورة الفحص الدوري للعينين، إذ أوصت الجمعية الأمريكية للأطفال بأهمية الفحص المبكّر للنظر والعين؛ لأن بعض مشكلات العيون لا يمكن ملاحظتها الا بوساطة الطبيب، ولذلك ينصح بفحص العين عند الولادة: (6 - 12) شهراً - 3 سنوات - 5 سنوات، واستمرار الفحص الدوري.

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