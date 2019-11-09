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فتح باب القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة.. غدًا

حتى23 من الشهر الجاري عبر بوابة القبول الموحد

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة, فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة ابتداءً من الغد وحتى23 من الشهر الجاري, وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .


وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي, أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.


وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

مكة المكرمة الكلية التقنية الثانوية العامة المعاهد الفنية المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح باب القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة.. غدًا
سبق

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة, فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة ابتداءً من الغد وحتى23 من الشهر الجاري, وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .


وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي, أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.


وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
05:10 PM

فتح باب القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة.. غدًا

حتى23 من الشهر الجاري عبر بوابة القبول الموحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة, فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة ابتداءً من الغد وحتى23 من الشهر الجاري, وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .


وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي, أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.


وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

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