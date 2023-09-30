النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوتيد: نجاح إدراج أسهم solutions by stc نقلةٌ في مسيرة التحول الرقمي في المملكة

قال: تهدف stc لترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالميًّا وتمكين الابتكار والتحول الرقمي

أكد المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، أن نجاح إدراج أسهم solutions by stc في تداول السعودية، يمثل نقلة نوعية ومهمة في دعم الشركات العاملة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فالاستثمار بالتقنية من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات في المملكة، ونحن في stc سنساهم -وفق استراتيجيتنا- في هذا التوجه وإتاحة الفرصة للجهات الاستثمارية للانضمام إلينا.

وتابع الوتيد: "تهدف stc لترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالميًّا، وتمكين الابتكار والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها المجموعة وشركاتها؛ مما عزز من نجاح شركات مثل solutions by stc لتتحول من استحواذ بـ100 مليون ريال لشركة تُقَدر قيمتها عند الإدراج بأكثر من 18 مليار ريال، وتحتل مركز الصدارة بين مزودي خدمات تقنية المعلومات، وتكون الشريك المفضل لقطاع الأعمال في المملكة بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 25 عامًا".

وأشار إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من قِبَل المؤسسات المحلية والعالمية وكذلك المستثمرون الأفراد؛ يؤكد ثقة الجهات الاستثمارية بخدمات الشركة والفرص الواعدة التي توفرها للقطاع، بالتوازي مع استراتيجية stc التي تهدف إلى النمو في مسارات جديدة غير تقليدية وأداء دور محوري في التحول الرقمي، وتمكين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الطموحة نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وأضاف أن هذا النجاح هو امتداد لتجربة ناجحة بدأت في العام 1998 وتم خلالها خصخصة شركة stc، وطرح أسهمها للتداول؛ حيث تعتبر من قصص النجاح بهذا الخصوص.

وقدّم "الوتيد" شكره لهيئة السوق المالية ولتداول السعودية، بمناسبة نجاح الإدراج ودعم هذه الخطوة التي تمثل نقلة مهمة ونوعية في مسيرة التحول الرقمي ودعم الابتكار والتنمية بمختلف المجالات بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الوتيد: نجاح إدراج أسهم solutions by stc نقلةٌ في مسيرة التحول الرقمي في المملكة
سبق

أكد المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، أن نجاح إدراج أسهم solutions by stc في تداول السعودية، يمثل نقلة نوعية ومهمة في دعم الشركات العاملة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فالاستثمار بالتقنية من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات في المملكة، ونحن في stc سنساهم -وفق استراتيجيتنا- في هذا التوجه وإتاحة الفرصة للجهات الاستثمارية للانضمام إلينا.

وتابع الوتيد: "تهدف stc لترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالميًّا، وتمكين الابتكار والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها المجموعة وشركاتها؛ مما عزز من نجاح شركات مثل solutions by stc لتتحول من استحواذ بـ100 مليون ريال لشركة تُقَدر قيمتها عند الإدراج بأكثر من 18 مليار ريال، وتحتل مركز الصدارة بين مزودي خدمات تقنية المعلومات، وتكون الشريك المفضل لقطاع الأعمال في المملكة بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 25 عامًا".

وأشار إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من قِبَل المؤسسات المحلية والعالمية وكذلك المستثمرون الأفراد؛ يؤكد ثقة الجهات الاستثمارية بخدمات الشركة والفرص الواعدة التي توفرها للقطاع، بالتوازي مع استراتيجية stc التي تهدف إلى النمو في مسارات جديدة غير تقليدية وأداء دور محوري في التحول الرقمي، وتمكين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الطموحة نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وأضاف أن هذا النجاح هو امتداد لتجربة ناجحة بدأت في العام 1998 وتم خلالها خصخصة شركة stc، وطرح أسهمها للتداول؛ حيث تعتبر من قصص النجاح بهذا الخصوص.

وقدّم "الوتيد" شكره لهيئة السوق المالية ولتداول السعودية، بمناسبة نجاح الإدراج ودعم هذه الخطوة التي تمثل نقلة مهمة ونوعية في مسيرة التحول الرقمي ودعم الابتكار والتنمية بمختلف المجالات بالمملكة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
12:10 PM

الوتيد: نجاح إدراج أسهم solutions by stc نقلةٌ في مسيرة التحول الرقمي في المملكة

قال: تهدف stc لترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالميًّا وتمكين الابتكار والتحول الرقمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
639

أكد المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، أن نجاح إدراج أسهم solutions by stc في تداول السعودية، يمثل نقلة نوعية ومهمة في دعم الشركات العاملة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فالاستثمار بالتقنية من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات في المملكة، ونحن في stc سنساهم -وفق استراتيجيتنا- في هذا التوجه وإتاحة الفرصة للجهات الاستثمارية للانضمام إلينا.

وتابع الوتيد: "تهدف stc لترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالميًّا، وتمكين الابتكار والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها المجموعة وشركاتها؛ مما عزز من نجاح شركات مثل solutions by stc لتتحول من استحواذ بـ100 مليون ريال لشركة تُقَدر قيمتها عند الإدراج بأكثر من 18 مليار ريال، وتحتل مركز الصدارة بين مزودي خدمات تقنية المعلومات، وتكون الشريك المفضل لقطاع الأعمال في المملكة بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 25 عامًا".

وأشار إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من قِبَل المؤسسات المحلية والعالمية وكذلك المستثمرون الأفراد؛ يؤكد ثقة الجهات الاستثمارية بخدمات الشركة والفرص الواعدة التي توفرها للقطاع، بالتوازي مع استراتيجية stc التي تهدف إلى النمو في مسارات جديدة غير تقليدية وأداء دور محوري في التحول الرقمي، وتمكين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الطموحة نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وأضاف أن هذا النجاح هو امتداد لتجربة ناجحة بدأت في العام 1998 وتم خلالها خصخصة شركة stc، وطرح أسهمها للتداول؛ حيث تعتبر من قصص النجاح بهذا الخصوص.

وقدّم "الوتيد" شكره لهيئة السوق المالية ولتداول السعودية، بمناسبة نجاح الإدراج ودعم هذه الخطوة التي تمثل نقلة مهمة ونوعية في مسيرة التحول الرقمي ودعم الابتكار والتنمية بمختلف المجالات بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة