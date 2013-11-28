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مواطنة وابنها مبتعثان للدراسة بأمريكا يتخرجان من جامعة واحدة

أول سعودية تحصل على الدكتوراه في العلاج بالتغذية الراجعة العصبية

نالت مواطنة وابنها المبتعثان للولايات المتحدة الأمريكية على شهادتَين علميتَين من إحدى الجامعات الأمريكية في يوم واحد، وفي التخصص نفسه، وتخرجا في حفل التخرج الافتراضي معًا. وتعد المواطنة أول سعودية تحصل على الدكتوراه في تخصص العلاج بالتغذية الراجعة العصبية، فيما حصل ابنها على درجة البكالوريوس.

وظهرت الدكتورة ريما الهويش، المبتعثة من جامعة المؤسس، في لقاء نُشر في الصفحة الأولى لمجلة الجامعة الأمريكية احتفاء بقصة نجاحها وتخرجها مع ابنها "عبدالرحمن المغلوث"، وسيرهما على المسرح الافتراضي الأول خلال حفل تخرج جامعة سانت ماري في شهر مايو 2020.

وأكدت الدكتورة الهويش لمجلة الجامعة أن "وراء كل امرأة سعودية عظيمة حكومة سعودية عظيمة". مقدمة أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين "فلولا جزيل كرمهما لما تمكنت من الدراسة في الخارج، وتحقيق هذا الإنجاز".

وتعد الدكتورة الهويش أول سعودية تحصل على الدكتوراه بالتركيز على العلاج بالتغذية الراجعة العصبية Neurofeedback، الذي يعتمد على تدريب الموجات الكهربائية للدماغ باستخدام أجهزة مخصوصة. وينتج من هذا التدريب تحسن الأعراض. وهذا العلاج له تأثير إيجابي على اضطرابات عدة، كالاكتئاب والقلق واضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه.. وتسعى لنشره في المجتمع السعودي.

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مواطنة وابنها مبتعثان للدراسة بأمريكا يتخرجان من جامعة واحدة
سبق

نالت مواطنة وابنها المبتعثان للولايات المتحدة الأمريكية على شهادتَين علميتَين من إحدى الجامعات الأمريكية في يوم واحد، وفي التخصص نفسه، وتخرجا في حفل التخرج الافتراضي معًا. وتعد المواطنة أول سعودية تحصل على الدكتوراه في تخصص العلاج بالتغذية الراجعة العصبية، فيما حصل ابنها على درجة البكالوريوس.

وظهرت الدكتورة ريما الهويش، المبتعثة من جامعة المؤسس، في لقاء نُشر في الصفحة الأولى لمجلة الجامعة الأمريكية احتفاء بقصة نجاحها وتخرجها مع ابنها "عبدالرحمن المغلوث"، وسيرهما على المسرح الافتراضي الأول خلال حفل تخرج جامعة سانت ماري في شهر مايو 2020.

وأكدت الدكتورة الهويش لمجلة الجامعة أن "وراء كل امرأة سعودية عظيمة حكومة سعودية عظيمة". مقدمة أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين "فلولا جزيل كرمهما لما تمكنت من الدراسة في الخارج، وتحقيق هذا الإنجاز".

وتعد الدكتورة الهويش أول سعودية تحصل على الدكتوراه بالتركيز على العلاج بالتغذية الراجعة العصبية Neurofeedback، الذي يعتمد على تدريب الموجات الكهربائية للدماغ باستخدام أجهزة مخصوصة. وينتج من هذا التدريب تحسن الأعراض. وهذا العلاج له تأثير إيجابي على اضطرابات عدة، كالاكتئاب والقلق واضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه.. وتسعى لنشره في المجتمع السعودي.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
09:51 PM

مواطنة وابنها مبتعثان للدراسة بأمريكا يتخرجان من جامعة واحدة

أول سعودية تحصل على الدكتوراه في العلاج بالتغذية الراجعة العصبية

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سعود الدعجاني - جدة
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نالت مواطنة وابنها المبتعثان للولايات المتحدة الأمريكية على شهادتَين علميتَين من إحدى الجامعات الأمريكية في يوم واحد، وفي التخصص نفسه، وتخرجا في حفل التخرج الافتراضي معًا. وتعد المواطنة أول سعودية تحصل على الدكتوراه في تخصص العلاج بالتغذية الراجعة العصبية، فيما حصل ابنها على درجة البكالوريوس.

وظهرت الدكتورة ريما الهويش، المبتعثة من جامعة المؤسس، في لقاء نُشر في الصفحة الأولى لمجلة الجامعة الأمريكية احتفاء بقصة نجاحها وتخرجها مع ابنها "عبدالرحمن المغلوث"، وسيرهما على المسرح الافتراضي الأول خلال حفل تخرج جامعة سانت ماري في شهر مايو 2020.

وأكدت الدكتورة الهويش لمجلة الجامعة أن "وراء كل امرأة سعودية عظيمة حكومة سعودية عظيمة". مقدمة أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين "فلولا جزيل كرمهما لما تمكنت من الدراسة في الخارج، وتحقيق هذا الإنجاز".

وتعد الدكتورة الهويش أول سعودية تحصل على الدكتوراه بالتركيز على العلاج بالتغذية الراجعة العصبية Neurofeedback، الذي يعتمد على تدريب الموجات الكهربائية للدماغ باستخدام أجهزة مخصوصة. وينتج من هذا التدريب تحسن الأعراض. وهذا العلاج له تأثير إيجابي على اضطرابات عدة، كالاكتئاب والقلق واضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه.. وتسعى لنشره في المجتمع السعودي.

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