بـ 4658 إصابة خلال يوم.. "كورونا" يواصل عصفه بالأردن

إجمالي الحالات يرتفع إلى 91234

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91234 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وأضافت بأنها سجّلت 62 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 1029 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن 1617 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.



