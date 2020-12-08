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"تقنية الأفلاج" و STCتوقعان اتفاقية لتقديم خدمة الواي فاي مجاناً

متاحة بجميع المباني لدعم العملية التدريبية وتسهيل الحصول على الخدمات

وقعت الكلية التقنية بالأفلاج، اتفاقية مع STC لتزويد خدمة WiFi داخل الكلية مجاناً، وذلك بحضور عميد الكلية، المهندس علي بن مفرح القحطاني، ووكيل شؤون المتدربين، ورئيس وحدة تقنية المعلومات بالكلية، وممثلي الشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم العملية التدريبية، وخدمة أعضاء هيئة التدريب، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 في التطور التقني، وتسهيل الحصول على الخدمات، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي بتكامل الأدوار مع القطاع الخاص.

وأوضح عميد الكلية أن الخدمة تسمح بالوصول لشبكة الإنترنت لاسلكياً مجاناً باستخدام أجهزة الجوال والحاسبات المحمولة والكفية واللوحية، أو أي أجهزة يمكنها الاتصال لاسلكياً بنقطة الوصول أو النقطة الساخنة التي توفرها الشركة من خلال البحث عن الشبكة عبر WiFi، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة بجميع مرافق ومباني الكلية.

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"تقنية الأفلاج" و STCتوقعان اتفاقية لتقديم خدمة الواي فاي مجاناً
سبق

وقعت الكلية التقنية بالأفلاج، اتفاقية مع STC لتزويد خدمة WiFi داخل الكلية مجاناً، وذلك بحضور عميد الكلية، المهندس علي بن مفرح القحطاني، ووكيل شؤون المتدربين، ورئيس وحدة تقنية المعلومات بالكلية، وممثلي الشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم العملية التدريبية، وخدمة أعضاء هيئة التدريب، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 في التطور التقني، وتسهيل الحصول على الخدمات، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي بتكامل الأدوار مع القطاع الخاص.

وأوضح عميد الكلية أن الخدمة تسمح بالوصول لشبكة الإنترنت لاسلكياً مجاناً باستخدام أجهزة الجوال والحاسبات المحمولة والكفية واللوحية، أو أي أجهزة يمكنها الاتصال لاسلكياً بنقطة الوصول أو النقطة الساخنة التي توفرها الشركة من خلال البحث عن الشبكة عبر WiFi، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة بجميع مرافق ومباني الكلية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
02:53 PM

"تقنية الأفلاج" و STCتوقعان اتفاقية لتقديم خدمة الواي فاي مجاناً

متاحة بجميع المباني لدعم العملية التدريبية وتسهيل الحصول على الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وقعت الكلية التقنية بالأفلاج، اتفاقية مع STC لتزويد خدمة WiFi داخل الكلية مجاناً، وذلك بحضور عميد الكلية، المهندس علي بن مفرح القحطاني، ووكيل شؤون المتدربين، ورئيس وحدة تقنية المعلومات بالكلية، وممثلي الشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم العملية التدريبية، وخدمة أعضاء هيئة التدريب، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 في التطور التقني، وتسهيل الحصول على الخدمات، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي بتكامل الأدوار مع القطاع الخاص.

وأوضح عميد الكلية أن الخدمة تسمح بالوصول لشبكة الإنترنت لاسلكياً مجاناً باستخدام أجهزة الجوال والحاسبات المحمولة والكفية واللوحية، أو أي أجهزة يمكنها الاتصال لاسلكياً بنقطة الوصول أو النقطة الساخنة التي توفرها الشركة من خلال البحث عن الشبكة عبر WiFi، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة بجميع مرافق ومباني الكلية.

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