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"المغرب" يُحبط مفاجأة "مالاوي" بهدف عالمي لـ"حكيمي"

تأهل لربع النهائي بأمم إفريقيا

تأهَّل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الدور ثُمن النهائي بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضن الكاميرون منافساتها هذه الأيام؛ وذلك بعد أن قلب تأخُّره بهدف أمام منتخب مالاوي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

هدف السبق كان لمنتخب مالاوي بهدف مبكر منذ الدقيقة السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عادل "أسود الأطلس" النتيجة برأسية يوسف النصيري المتقنة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ70، تقدَّم المنتخب المغربي في النتيجة من ركلة حرة، نفذها بطريقة عالمية أشرف حكيمي؛ لينتهي اللقاء بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 2-1.

وسيلاقي منتخب المغرب في الدور المقبل الفائز في مباراة مصر وكوت ديفوار، التي ستُقام اليوم الأربعاء.

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"المغرب" يُحبط مفاجأة "مالاوي" بهدف عالمي لـ"حكيمي"
سبق

تأهَّل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الدور ثُمن النهائي بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضن الكاميرون منافساتها هذه الأيام؛ وذلك بعد أن قلب تأخُّره بهدف أمام منتخب مالاوي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

هدف السبق كان لمنتخب مالاوي بهدف مبكر منذ الدقيقة السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عادل "أسود الأطلس" النتيجة برأسية يوسف النصيري المتقنة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ70، تقدَّم المنتخب المغربي في النتيجة من ركلة حرة، نفذها بطريقة عالمية أشرف حكيمي؛ لينتهي اللقاء بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 2-1.

وسيلاقي منتخب المغرب في الدور المقبل الفائز في مباراة مصر وكوت ديفوار، التي ستُقام اليوم الأربعاء.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:23 AM

"المغرب" يُحبط مفاجأة "مالاوي" بهدف عالمي لـ"حكيمي"

تأهل لربع النهائي بأمم إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهَّل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الدور ثُمن النهائي بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضن الكاميرون منافساتها هذه الأيام؛ وذلك بعد أن قلب تأخُّره بهدف أمام منتخب مالاوي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

هدف السبق كان لمنتخب مالاوي بهدف مبكر منذ الدقيقة السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عادل "أسود الأطلس" النتيجة برأسية يوسف النصيري المتقنة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ70، تقدَّم المنتخب المغربي في النتيجة من ركلة حرة، نفذها بطريقة عالمية أشرف حكيمي؛ لينتهي اللقاء بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 2-1.

وسيلاقي منتخب المغرب في الدور المقبل الفائز في مباراة مصر وكوت ديفوار، التي ستُقام اليوم الأربعاء.

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