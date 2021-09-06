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جمعية إرادة التوحد بنجران تنفذ زيارة لمقر أكاديمية نجران للفروسية

بحضور عدد من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم وعدد من أصحاب التخصص

‏نفذت جمعية إرادة التوحد بنجران زيارة لمقر أكاديمية نجران للفروسية لتفعيل الشراكة بين الطرفين على أرض الواقع بحضور عدد من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم وعدد من أصحاب التخصص.

‏تم خلال هذه الزيارة إتاحة الفرصة لذوي اضطراب التوحد لتجربة ركوب الخيل والاطلاع على مرفقات الأكاديمية وميدان التدريب بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة استعراض قفز الحواجز الذي نال إعجابهم وتفاعلهم.

وتحدثت الدكتورة ريما حسين أخصائية اضطرابات التواصل والنطق عن هذه الطريقة الحديثة للعلاج بالخيل وكيفيتها ومدى فاعليتها في تجربة تطبيقية لطفلة من ذوي اضطراب التوحد.

‏بعد ذلك تم شرح تفاصيل الشراكة مع الأكاديمية والعرض المقدم لهم.

وأوضح إبراهيم أبو ساق مالك الأكاديمية عن سعادته بوجود أطفال التوحد وانطلاق هذه الشراكة بهذه الزيارة التمهيدية والتعريفية.

وصرح مدير المركز الإعلامي بالجمعية منصور سمران بأن هذه الزيارة تأتي سعياً من الجمعية بتوثيق هذه الشراكة وإطلاع أسر ذوي التوحد على حقوقهم والعروض المقدمة لهم من قبل الأكاديمية. مبدياً سعادته لما شاهد من تفاعل وردود فعل إيجابية ورائعة مثمن الدور البارز للأكاديمية والداعمين في إنجاح برامج وأنشطة الجمعية.

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جمعية إرادة التوحد بنجران تنفذ زيارة لمقر أكاديمية نجران للفروسية
سبق

‏نفذت جمعية إرادة التوحد بنجران زيارة لمقر أكاديمية نجران للفروسية لتفعيل الشراكة بين الطرفين على أرض الواقع بحضور عدد من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم وعدد من أصحاب التخصص.

‏تم خلال هذه الزيارة إتاحة الفرصة لذوي اضطراب التوحد لتجربة ركوب الخيل والاطلاع على مرفقات الأكاديمية وميدان التدريب بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة استعراض قفز الحواجز الذي نال إعجابهم وتفاعلهم.

وتحدثت الدكتورة ريما حسين أخصائية اضطرابات التواصل والنطق عن هذه الطريقة الحديثة للعلاج بالخيل وكيفيتها ومدى فاعليتها في تجربة تطبيقية لطفلة من ذوي اضطراب التوحد.

‏بعد ذلك تم شرح تفاصيل الشراكة مع الأكاديمية والعرض المقدم لهم.

وأوضح إبراهيم أبو ساق مالك الأكاديمية عن سعادته بوجود أطفال التوحد وانطلاق هذه الشراكة بهذه الزيارة التمهيدية والتعريفية.

وصرح مدير المركز الإعلامي بالجمعية منصور سمران بأن هذه الزيارة تأتي سعياً من الجمعية بتوثيق هذه الشراكة وإطلاع أسر ذوي التوحد على حقوقهم والعروض المقدمة لهم من قبل الأكاديمية. مبدياً سعادته لما شاهد من تفاعل وردود فعل إيجابية ورائعة مثمن الدور البارز للأكاديمية والداعمين في إنجاح برامج وأنشطة الجمعية.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:39 PM

جمعية إرادة التوحد بنجران تنفذ زيارة لمقر أكاديمية نجران للفروسية

بحضور عدد من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم وعدد من أصحاب التخصص

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بندر آل عوض - نجران
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‏نفذت جمعية إرادة التوحد بنجران زيارة لمقر أكاديمية نجران للفروسية لتفعيل الشراكة بين الطرفين على أرض الواقع بحضور عدد من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم وعدد من أصحاب التخصص.

‏تم خلال هذه الزيارة إتاحة الفرصة لذوي اضطراب التوحد لتجربة ركوب الخيل والاطلاع على مرفقات الأكاديمية وميدان التدريب بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة استعراض قفز الحواجز الذي نال إعجابهم وتفاعلهم.

وتحدثت الدكتورة ريما حسين أخصائية اضطرابات التواصل والنطق عن هذه الطريقة الحديثة للعلاج بالخيل وكيفيتها ومدى فاعليتها في تجربة تطبيقية لطفلة من ذوي اضطراب التوحد.

‏بعد ذلك تم شرح تفاصيل الشراكة مع الأكاديمية والعرض المقدم لهم.

وأوضح إبراهيم أبو ساق مالك الأكاديمية عن سعادته بوجود أطفال التوحد وانطلاق هذه الشراكة بهذه الزيارة التمهيدية والتعريفية.

وصرح مدير المركز الإعلامي بالجمعية منصور سمران بأن هذه الزيارة تأتي سعياً من الجمعية بتوثيق هذه الشراكة وإطلاع أسر ذوي التوحد على حقوقهم والعروض المقدمة لهم من قبل الأكاديمية. مبدياً سعادته لما شاهد من تفاعل وردود فعل إيجابية ورائعة مثمن الدور البارز للأكاديمية والداعمين في إنجاح برامج وأنشطة الجمعية.

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