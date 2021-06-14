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في درجات حرارة عالية.. أهالي "سد عامر" يناشدون حلّ انقطاعات الكهرباء

تستمر لما يزيد على 6 ساعات في بعض المرات آخرها ظهر أمس الأحد

تذمّر أهالي قرية سد عامر بمركز ثلوث المنظر في محافظة بارق من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن منازلهم بشكلٍ شبه يومي وقد يتكرر في اليوم الواحد عدة ساعات والتي تستمر لما يزيد على ست ساعات في بعض المرات، آخرها ظهر أمس الأحد، في درجات حرارة زادت على 40 درجة مئوية مع دخول فصل الصيف.

وقال لـ"سبق"، علي محمد الشهري: على الرغم من انتظامنا في سداد فواتير الكهرباء إلا أن ذلك لم يشفع لنا بإيقاف الانقطاع المتكرر والذي يستمر لساعات طوال بشكلٍ يومي ما أثر على الأجهزة الكهربائية في منازلنا ولاسيما أن بيوتنا فيها كبار السن والأطفال والنساء والمرضى والتي زادت المعاناة مع لهيب الصيف حيث درجات الحرارة العالية في المناطق التهامية.

وأضاف: في سد عامر انقطاع التيار يكون عن الجميع من وادي الخير وال الشنيف والعرضي وال حديلة وال جميل والبيضاء وغيرهم وعليهم انتظار ساعات طويلة لحين إعادة الكهرباء وقد تنقطع مرة أخرى في اليوم نفسه، وعلى الرغم من تواصلنا مع شركة الكهرباء في محايل عسير إلا أن الحل لا يزال غائبًا عن قرانا.

وقال "الشهري": نناشد المسؤولين في إمارة عسير ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء، بتوجيه الشركة العملاقة لتدعيم المولدات وخطوط التيار، وتغيير المولدات القديمة بمولدات تتوافق والتوسع الكبير ومكانة الشركة.

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في درجات حرارة عالية.. أهالي "سد عامر" يناشدون حلّ انقطاعات الكهرباء
سبق

تذمّر أهالي قرية سد عامر بمركز ثلوث المنظر في محافظة بارق من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن منازلهم بشكلٍ شبه يومي وقد يتكرر في اليوم الواحد عدة ساعات والتي تستمر لما يزيد على ست ساعات في بعض المرات، آخرها ظهر أمس الأحد، في درجات حرارة زادت على 40 درجة مئوية مع دخول فصل الصيف.

وقال لـ"سبق"، علي محمد الشهري: على الرغم من انتظامنا في سداد فواتير الكهرباء إلا أن ذلك لم يشفع لنا بإيقاف الانقطاع المتكرر والذي يستمر لساعات طوال بشكلٍ يومي ما أثر على الأجهزة الكهربائية في منازلنا ولاسيما أن بيوتنا فيها كبار السن والأطفال والنساء والمرضى والتي زادت المعاناة مع لهيب الصيف حيث درجات الحرارة العالية في المناطق التهامية.

وأضاف: في سد عامر انقطاع التيار يكون عن الجميع من وادي الخير وال الشنيف والعرضي وال حديلة وال جميل والبيضاء وغيرهم وعليهم انتظار ساعات طويلة لحين إعادة الكهرباء وقد تنقطع مرة أخرى في اليوم نفسه، وعلى الرغم من تواصلنا مع شركة الكهرباء في محايل عسير إلا أن الحل لا يزال غائبًا عن قرانا.

وقال "الشهري": نناشد المسؤولين في إمارة عسير ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء، بتوجيه الشركة العملاقة لتدعيم المولدات وخطوط التيار، وتغيير المولدات القديمة بمولدات تتوافق والتوسع الكبير ومكانة الشركة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:25 AM

في درجات حرارة عالية.. أهالي "سد عامر" يناشدون حلّ انقطاعات الكهرباء

تستمر لما يزيد على 6 ساعات في بعض المرات آخرها ظهر أمس الأحد

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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6,263

تذمّر أهالي قرية سد عامر بمركز ثلوث المنظر في محافظة بارق من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن منازلهم بشكلٍ شبه يومي وقد يتكرر في اليوم الواحد عدة ساعات والتي تستمر لما يزيد على ست ساعات في بعض المرات، آخرها ظهر أمس الأحد، في درجات حرارة زادت على 40 درجة مئوية مع دخول فصل الصيف.

وقال لـ"سبق"، علي محمد الشهري: على الرغم من انتظامنا في سداد فواتير الكهرباء إلا أن ذلك لم يشفع لنا بإيقاف الانقطاع المتكرر والذي يستمر لساعات طوال بشكلٍ يومي ما أثر على الأجهزة الكهربائية في منازلنا ولاسيما أن بيوتنا فيها كبار السن والأطفال والنساء والمرضى والتي زادت المعاناة مع لهيب الصيف حيث درجات الحرارة العالية في المناطق التهامية.

وأضاف: في سد عامر انقطاع التيار يكون عن الجميع من وادي الخير وال الشنيف والعرضي وال حديلة وال جميل والبيضاء وغيرهم وعليهم انتظار ساعات طويلة لحين إعادة الكهرباء وقد تنقطع مرة أخرى في اليوم نفسه، وعلى الرغم من تواصلنا مع شركة الكهرباء في محايل عسير إلا أن الحل لا يزال غائبًا عن قرانا.

وقال "الشهري": نناشد المسؤولين في إمارة عسير ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء، بتوجيه الشركة العملاقة لتدعيم المولدات وخطوط التيار، وتغيير المولدات القديمة بمولدات تتوافق والتوسع الكبير ومكانة الشركة.

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