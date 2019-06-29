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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

رويترز: منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و086690.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي الوفيات 603617 وعدد الاصابات المؤكّدة 33780168 وتلتها الهند مسجلة 396730 وفاة و30279331 إصابة، وحلت البرازيل ثالثة مسجلة 513474 حالة وفاة و18420598 إصابة.

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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين
سبق

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و086690.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي الوفيات 603617 وعدد الاصابات المؤكّدة 33780168 وتلتها الهند مسجلة 396730 وفاة و30279331 إصابة، وحلت البرازيل ثالثة مسجلة 513474 حالة وفاة و18420598 إصابة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:59 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

رويترز: منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و086690.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي الوفيات 603617 وعدد الاصابات المؤكّدة 33780168 وتلتها الهند مسجلة 396730 وفاة و30279331 إصابة، وحلت البرازيل ثالثة مسجلة 513474 حالة وفاة و18420598 إصابة.

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