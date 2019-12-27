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شرطة حائل تقبض على متهم رئيسي بوفاة شاب طعنًا فَجْر اليوم الجمعة

بعد جهود أمنية للبحث عنه

تُوفي شاب عشريني صباح اليوم الجمعة في حائل بعد تلقيه طعنات عدة من آخر بعد مشاجرة جماعية، حدثت في ممشى حديقة طريق الملك سلمان في حي الشفاء بحائل، لاذ بعدها المتسبب بالفرار من موقع الحادثة.

وكثفت الجهات الأمنية المعنية بحائل البحث عن المتسبب، ونتج من ذلك القبض على أحد الأشخاص الذي كان طرفًا في المشاجرة؛ إذ دهمت الجهات الأمنية بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الجمعة منزل المشتبه به الرئيسي بإحدى المحافظات غرب منطقة حائل، وألقت القبض عليه دون مقاومة منه لرجال الأمن.

وكان مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، قد وجّه منذ وقوع الحادثة جميع القطاعات الأمنية ذات العلاقة بالعمل على ضبط جميع الأشخاص المتورطين في ذلك بأسرع وقت؛ ليتم تحديد المتسبب في الطعن، وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه، وبحق كل من له طرف بوفاة الضحية.

جريمة قتل حائل الجهات الأمنية شرطة حائل

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شرطة حائل تقبض على متهم رئيسي بوفاة شاب طعنًا فَجْر اليوم الجمعة
سبق

تُوفي شاب عشريني صباح اليوم الجمعة في حائل بعد تلقيه طعنات عدة من آخر بعد مشاجرة جماعية، حدثت في ممشى حديقة طريق الملك سلمان في حي الشفاء بحائل، لاذ بعدها المتسبب بالفرار من موقع الحادثة.

وكثفت الجهات الأمنية المعنية بحائل البحث عن المتسبب، ونتج من ذلك القبض على أحد الأشخاص الذي كان طرفًا في المشاجرة؛ إذ دهمت الجهات الأمنية بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الجمعة منزل المشتبه به الرئيسي بإحدى المحافظات غرب منطقة حائل، وألقت القبض عليه دون مقاومة منه لرجال الأمن.

وكان مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، قد وجّه منذ وقوع الحادثة جميع القطاعات الأمنية ذات العلاقة بالعمل على ضبط جميع الأشخاص المتورطين في ذلك بأسرع وقت؛ ليتم تحديد المتسبب في الطعن، وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه، وبحق كل من له طرف بوفاة الضحية.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
11:03 PM

شرطة حائل تقبض على متهم رئيسي بوفاة شاب طعنًا فَجْر اليوم الجمعة

بعد جهود أمنية للبحث عنه

A A A
خالد السليمي - حائل
1
1,320

تُوفي شاب عشريني صباح اليوم الجمعة في حائل بعد تلقيه طعنات عدة من آخر بعد مشاجرة جماعية، حدثت في ممشى حديقة طريق الملك سلمان في حي الشفاء بحائل، لاذ بعدها المتسبب بالفرار من موقع الحادثة.

وكثفت الجهات الأمنية المعنية بحائل البحث عن المتسبب، ونتج من ذلك القبض على أحد الأشخاص الذي كان طرفًا في المشاجرة؛ إذ دهمت الجهات الأمنية بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الجمعة منزل المشتبه به الرئيسي بإحدى المحافظات غرب منطقة حائل، وألقت القبض عليه دون مقاومة منه لرجال الأمن.

وكان مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، قد وجّه منذ وقوع الحادثة جميع القطاعات الأمنية ذات العلاقة بالعمل على ضبط جميع الأشخاص المتورطين في ذلك بأسرع وقت؛ ليتم تحديد المتسبب في الطعن، وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه، وبحق كل من له طرف بوفاة الضحية.

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