الرئيس السنغالي يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى بلاده

في ختام زيارته للمملكة أدى خلالها العمرة وزار المسجد النبوي

غادر رئيس جمهورية السنغال ماكي سال المدينة المنورة، اليوم، وذلك في ختام زيارته للمملكة، أدى خلالها مناسك العمرة، وزار المسجد النبوي الشريف.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي متوجهًا إلى بلاده، الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.