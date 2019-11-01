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بالصور .. "الفغم" يتوِّج الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة بنبان للسيارات اللاسلكية

فاز "الشويخ" بالمركز الأول بالفئة الكهربائية.. و"الدخيل"في فئة البنزين

‎توَّج سعود الفغم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية "سيارات دراق ريس" التي نظمها الاتحاد اليوم في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.

وتفصيلاً، جاء في المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية محمد الشويخ، وحلّ ثانيًا باسل الظاهر، وفي المركز الثالث علي البراهيم.

وفي فئة سيارات البنزين حلّ أولاً فيصل الدخيل، وثانيًا إدريس الخلف، وفي المركز الثالث حمود الحمود.

الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم سيارات دراق ريس

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور .. "الفغم" يتوِّج الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة بنبان للسيارات اللاسلكية
سبق

‎توَّج سعود الفغم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية "سيارات دراق ريس" التي نظمها الاتحاد اليوم في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.

وتفصيلاً، جاء في المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية محمد الشويخ، وحلّ ثانيًا باسل الظاهر، وفي المركز الثالث علي البراهيم.

وفي فئة سيارات البنزين حلّ أولاً فيصل الدخيل، وثانيًا إدريس الخلف، وفي المركز الثالث حمود الحمود.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
10:38 PM

بالصور .. "الفغم" يتوِّج الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة بنبان للسيارات اللاسلكية

فاز "الشويخ" بالمركز الأول بالفئة الكهربائية.. و"الدخيل"في فئة البنزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‎توَّج سعود الفغم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية "سيارات دراق ريس" التي نظمها الاتحاد اليوم في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.

وتفصيلاً، جاء في المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية محمد الشويخ، وحلّ ثانيًا باسل الظاهر، وفي المركز الثالث علي البراهيم.

وفي فئة سيارات البنزين حلّ أولاً فيصل الدخيل، وثانيًا إدريس الخلف، وفي المركز الثالث حمود الحمود.

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