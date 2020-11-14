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"بوابة الدرعية": كود وادي حنيفة وروافده يهدف إلى بيئة حضرية مستدامة

دعت ملاك العقارات ضمن نطاقها إلى التواصل معها عبر "إستديو التصاميم"

أكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن إعلان اعتماد الكود العمراني لوادي حنيفة على مساحة 1800 كم ضمن النطاق الإشرافي للهيئة على مساحة 190 كلم ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تتبناها هيئة تطوير بوابة الدرعية للتنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية كمنهجية مستدامة.

ويهدف الكود إلى رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية، وتنظيمات التخطيط الحضري والعمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وخلق بيئة مميزة ومستدامة، تخدم مجتمع الدرعية وتُلبي تطلعات السكان بالمنطقة، وتُعزز الأهمية التاريخية لها، وتبرز التراث العمراني الاستثنائي لـ "جوهرة المملكة" بطابع وطراز معماري يعكس الهوية والنمط العمراني للمنطقة من خلال تبني نظام الفناء الداخلي، والتوظيف الأمثل للفراغات.

ودعت هيئة تطوير بوابة الدرعية المستفيدين وملاك العقارات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي إلى التواصل معها من خلال "إستديو التصاميم" الذي يوفر الإرشادات والاستشارات التصميمية من خلال خبراء ومختصين للمستفيدين بحجز موعد لمراجعة التصاميم تمهيدا لإصدار شهادات مطابقة التصاميم مع الكود العمراني التي تمكّن المستفيدين من البدء بإصدار تراخيص البناء من خلال منصة بلدي، وذلك بالاتصال على الرقم 920002622 أو عبر البريد الإلكتروني info@dgda.gov.sa

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"بوابة الدرعية": كود وادي حنيفة وروافده يهدف إلى بيئة حضرية مستدامة
سبق

أكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن إعلان اعتماد الكود العمراني لوادي حنيفة على مساحة 1800 كم ضمن النطاق الإشرافي للهيئة على مساحة 190 كلم ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تتبناها هيئة تطوير بوابة الدرعية للتنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية كمنهجية مستدامة.

ويهدف الكود إلى رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية، وتنظيمات التخطيط الحضري والعمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وخلق بيئة مميزة ومستدامة، تخدم مجتمع الدرعية وتُلبي تطلعات السكان بالمنطقة، وتُعزز الأهمية التاريخية لها، وتبرز التراث العمراني الاستثنائي لـ "جوهرة المملكة" بطابع وطراز معماري يعكس الهوية والنمط العمراني للمنطقة من خلال تبني نظام الفناء الداخلي، والتوظيف الأمثل للفراغات.

ودعت هيئة تطوير بوابة الدرعية المستفيدين وملاك العقارات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي إلى التواصل معها من خلال "إستديو التصاميم" الذي يوفر الإرشادات والاستشارات التصميمية من خلال خبراء ومختصين للمستفيدين بحجز موعد لمراجعة التصاميم تمهيدا لإصدار شهادات مطابقة التصاميم مع الكود العمراني التي تمكّن المستفيدين من البدء بإصدار تراخيص البناء من خلال منصة بلدي، وذلك بالاتصال على الرقم 920002622 أو عبر البريد الإلكتروني info@dgda.gov.sa

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
03:34 PM

"بوابة الدرعية": كود وادي حنيفة وروافده يهدف إلى بيئة حضرية مستدامة

دعت ملاك العقارات ضمن نطاقها إلى التواصل معها عبر "إستديو التصاميم"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن إعلان اعتماد الكود العمراني لوادي حنيفة على مساحة 1800 كم ضمن النطاق الإشرافي للهيئة على مساحة 190 كلم ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تتبناها هيئة تطوير بوابة الدرعية للتنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية كمنهجية مستدامة.

ويهدف الكود إلى رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية، وتنظيمات التخطيط الحضري والعمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وخلق بيئة مميزة ومستدامة، تخدم مجتمع الدرعية وتُلبي تطلعات السكان بالمنطقة، وتُعزز الأهمية التاريخية لها، وتبرز التراث العمراني الاستثنائي لـ "جوهرة المملكة" بطابع وطراز معماري يعكس الهوية والنمط العمراني للمنطقة من خلال تبني نظام الفناء الداخلي، والتوظيف الأمثل للفراغات.

ودعت هيئة تطوير بوابة الدرعية المستفيدين وملاك العقارات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي إلى التواصل معها من خلال "إستديو التصاميم" الذي يوفر الإرشادات والاستشارات التصميمية من خلال خبراء ومختصين للمستفيدين بحجز موعد لمراجعة التصاميم تمهيدا لإصدار شهادات مطابقة التصاميم مع الكود العمراني التي تمكّن المستفيدين من البدء بإصدار تراخيص البناء من خلال منصة بلدي، وذلك بالاتصال على الرقم 920002622 أو عبر البريد الإلكتروني info@dgda.gov.sa

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