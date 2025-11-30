الرياض.. منظمة التجانس العالمي تبحث التحول الرقمي في تنظيمات الأجهزة الطبية

في أولى أيام اجتماعها السنوي الـ 25 الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء

بحثت منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية في أول أيام اجتماعها السنوي الـ 25 الذي تنظمه المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، التحول الرقمي في تنظيمات الأجهزة الطبية، وآخر تحديثات المنظمات الدولية المتعلقة بها.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع باستمرار أعمال المنظمة خلال الفترة الماضية وتحقيقها العديد من الإنجازات المهمة على الرغم من الظروف التي تسببت بها جائحة (كوفيد-19).



وعدّ "الجضعي" قرار تحويل المنظمة من آسيوية إلى عالمية خطوة مهمة ومؤثرة تشجّع على تحقيق المزيد من التجانس والتقارب، مما سيكون له تأثير إيجابي على التنظيمات المتعلقة بالأجهزة الطبية.



وأكد أن المملكة ومنذ بداية أزمة (كوفيد -19) العالمية، نفّذت العديد من المبادرات والإجراءات الاحترازية والوقائية لإدارة الأزمة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء بدورها استجابت بشكل إيجابي مع الأزمة بتخفيفها قيود الاستيراد عن طريق إصدار ترخيص استخدام طوارئ من الهيئة، ودعم وتسهيل عمليات الاستيراد والتصنيع.



وعبّر رئيس الغذاء والدواء عن أمله بزيادة التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات في مجال تنظيم الأجهزة الطبية، ومشاركة قصص النجاح من أجل الحصول على منافع مستدامة وشراكات مثمرة.



من جهته، أوضح رئيس منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة المهندس علي بن محسن الضلعان أن المنظمة تبوأت مكانة عالمية من خلال عملها الدؤوب لتحقيق التجانس والتقارب الرقابي في الأنظمة التشريعية والرقابية للأجهزة الطبية، مبينًا انضمام الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي.



وتمتد فعاليات الاجتماع السنوي الـ 25 لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية على مدار يومين، تشتمل على نحو 30 جلسة ومحاضرة يشارك فيها أكثر من 50 متحدثًا من القياديين والخبراء والمختصين من جميع دول العالم.



وتُسلّط الجلسات والمحاضرات الضوء على مواضيع متعددة تشمل الإطار التنظيمي العالمي للأجهزة الطبية، واستعراض تجارب العديد من الدول الأعضاء في إذن الاستخدام الطارئ، وتحديثات المنظمات الدولية المتعلقة بالأجهزة الطبية، والتقارب العالمي في تنظيمات الأجهزة الطبية والتحول الرقمي في هذا المجال، ونظام الترميز الموحد للأجهزة الطبية والبرمجيات الطبية بما فيها (Cybersecurity).



ويشهد الاجتماع عقد عدد من جلسات النقاش الحوارية عن الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة الطبية والتوجهات الإستراتيجية للدول في دعم صناعة الأجهزة الطبية والابتكارات الطبية ذات الأثر الفعال في التشخيص والعلاج.



وتتطرق إحدى الجلسات الحوارية إلى مناقشة التقارب والتجانس الرقابي والتشريعي للأجهزة الطبية، ويديرها رئيس منظمة مصنعي التقنيات الطبية الأوروبية.