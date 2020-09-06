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مركز المسؤولية الاجتماعية: انطلاق مبادرة "الوعي المالي" لمدة 4 أشهر

تضم عدداً من الدورات وورش العمل التوعوية بالتثقيف المالي الموجه للمجتمع

انطلقت مبادرة (الوعي المالي) التي ينفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المجتمع من التثقيف المالي على جميع مستوياته وتوعيته بالجوانب المالية، والاستفادة من البرامج والمسارات المالية المتاحة لدعم المشاريع والتنوع المالي.

وتستمر الحملة التي تأتي بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني لمدة أربعة أشهر وتضم عدداً من الدورات وورش العمل التوعوية بالتثقيف المالي الموجه للمجتمع، حيث سيتم إطلاق عدد من الدورات وورش العمل عن بعد، واستكمال باقي الدورات وتنفيذها على أرض الواقع.

وتم إطلاق أولى دورات المبادرة يومي الاثنين ٢٤ أغسطس والأربعاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٠م تحت عنوان (الوعي المالي والاستثمار)، ودورة ( الوعي المالي في ظل الأزمات)، ووصل عدد المسجلين لحضور الدورات أكثر من ١٨٥٠ مشاركاً حتى الآن من موظفين وموظفات في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من طلاب الجامعات.

وتجدر الإشارة إلى رغبة الكثير في التسجيل الحضور وطلب عدد من الجهات في تنفيذ بعض من الدورات لديهم.

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مركز المسؤولية الاجتماعية: انطلاق مبادرة "الوعي المالي" لمدة 4 أشهر
سبق

انطلقت مبادرة (الوعي المالي) التي ينفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المجتمع من التثقيف المالي على جميع مستوياته وتوعيته بالجوانب المالية، والاستفادة من البرامج والمسارات المالية المتاحة لدعم المشاريع والتنوع المالي.

وتستمر الحملة التي تأتي بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني لمدة أربعة أشهر وتضم عدداً من الدورات وورش العمل التوعوية بالتثقيف المالي الموجه للمجتمع، حيث سيتم إطلاق عدد من الدورات وورش العمل عن بعد، واستكمال باقي الدورات وتنفيذها على أرض الواقع.

وتم إطلاق أولى دورات المبادرة يومي الاثنين ٢٤ أغسطس والأربعاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٠م تحت عنوان (الوعي المالي والاستثمار)، ودورة ( الوعي المالي في ظل الأزمات)، ووصل عدد المسجلين لحضور الدورات أكثر من ١٨٥٠ مشاركاً حتى الآن من موظفين وموظفات في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من طلاب الجامعات.

وتجدر الإشارة إلى رغبة الكثير في التسجيل الحضور وطلب عدد من الجهات في تنفيذ بعض من الدورات لديهم.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
10:22 PM

مركز المسؤولية الاجتماعية: انطلاق مبادرة "الوعي المالي" لمدة 4 أشهر

تضم عدداً من الدورات وورش العمل التوعوية بالتثقيف المالي الموجه للمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مبادرة (الوعي المالي) التي ينفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المجتمع من التثقيف المالي على جميع مستوياته وتوعيته بالجوانب المالية، والاستفادة من البرامج والمسارات المالية المتاحة لدعم المشاريع والتنوع المالي.

وتستمر الحملة التي تأتي بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني لمدة أربعة أشهر وتضم عدداً من الدورات وورش العمل التوعوية بالتثقيف المالي الموجه للمجتمع، حيث سيتم إطلاق عدد من الدورات وورش العمل عن بعد، واستكمال باقي الدورات وتنفيذها على أرض الواقع.

وتم إطلاق أولى دورات المبادرة يومي الاثنين ٢٤ أغسطس والأربعاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٠م تحت عنوان (الوعي المالي والاستثمار)، ودورة ( الوعي المالي في ظل الأزمات)، ووصل عدد المسجلين لحضور الدورات أكثر من ١٨٥٠ مشاركاً حتى الآن من موظفين وموظفات في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من طلاب الجامعات.

وتجدر الإشارة إلى رغبة الكثير في التسجيل الحضور وطلب عدد من الجهات في تنفيذ بعض من الدورات لديهم.

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