النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

رئيس بلدية "بارق" يوجه بإغلاق مركز تسوق لمخالفته الإجراءات الوقائية

نفذت الفرق الرقابية جولات على المطاعم والبوفيهات واطلعت على أعمال التعقيم

واصل مراقبو بلدية محافظة بارق، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد.

وقام رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بجولة تفقدية اطلع من خلالها على تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ووجه بإغلاق أحد المراكز التجارية التي أهملت تطبيق تلك الإجراءات، وأكد على إغلاق أي محل أهمل في تطبيق كافة الإجراءات.

كما تابع مراقبو البلدية أعمال الرقابة على المطاعم والبوفيهات، واطلعوا على تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، ونظموا حركة المتسوقين داخل الأسواق، وكشف درجة الحرارة، كما تتم أعمال الرقابة والاطلاع على التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وتم رصد العديد من المخالفات الصحية والوقائية التي تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

بلدية محافظة بارق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس بلدية "بارق" يوجه بإغلاق مركز تسوق لمخالفته الإجراءات الوقائية
سبق

واصل مراقبو بلدية محافظة بارق، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد.

وقام رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بجولة تفقدية اطلع من خلالها على تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ووجه بإغلاق أحد المراكز التجارية التي أهملت تطبيق تلك الإجراءات، وأكد على إغلاق أي محل أهمل في تطبيق كافة الإجراءات.

كما تابع مراقبو البلدية أعمال الرقابة على المطاعم والبوفيهات، واطلعوا على تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، ونظموا حركة المتسوقين داخل الأسواق، وكشف درجة الحرارة، كما تتم أعمال الرقابة والاطلاع على التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وتم رصد العديد من المخالفات الصحية والوقائية التي تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:40 PM

رئيس بلدية "بارق" يوجه بإغلاق مركز تسوق لمخالفته الإجراءات الوقائية

نفذت الفرق الرقابية جولات على المطاعم والبوفيهات واطلعت على أعمال التعقيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
0
241

واصل مراقبو بلدية محافظة بارق، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد.

وقام رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بجولة تفقدية اطلع من خلالها على تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ووجه بإغلاق أحد المراكز التجارية التي أهملت تطبيق تلك الإجراءات، وأكد على إغلاق أي محل أهمل في تطبيق كافة الإجراءات.

كما تابع مراقبو البلدية أعمال الرقابة على المطاعم والبوفيهات، واطلعوا على تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، ونظموا حركة المتسوقين داخل الأسواق، وكشف درجة الحرارة، كما تتم أعمال الرقابة والاطلاع على التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وتم رصد العديد من المخالفات الصحية والوقائية التي تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة