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فعاليات احتفالية في مطار الملك فهد بمناسبة اليوم الوطني الكويتي

تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية

احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أمس، بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة تحت شعار "وفاق يتجدد"؛ حيث تم استقبال الرحلات القادمة من دولة الكويت بالأوشحة المتزينة بأعلام الدولتين للترحيب بالواصلين على متن شركات الطيران الكويتية.

وشاركت شركة مطارات الدمام، مسافري ومرتادي المطار بمختلف الأنشطة، عن طريق تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية؛ للتعبير عن مشاعر الإخاء والمودة بين الشعبين الشقيقين، وسط حضور وتفاعل لافت من المسافرين.

وتعتبر هذه الاحتفالية إحدى الفعاليات السنوية التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو"؛ للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية. وأظهرت هذه الأجواء مدى التلاحم والترابط بين البلدين وشعبهما؛ حيث يُعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات المملكة باليوم الوطني الكويتي.

وقد شارك في الاحتفالات منسوبو مطار الملك فهد الدولي من مختلف القطاعات بالمطار؛ حيث تَوَشّح الجميع بأعلام البلدين؛ للتعبير عن بهجتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين.

مطار الملك فهد الدولي الدمام ذكرى اليوم الوطني الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فعاليات احتفالية في مطار الملك فهد بمناسبة اليوم الوطني الكويتي
سبق

احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أمس، بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة تحت شعار "وفاق يتجدد"؛ حيث تم استقبال الرحلات القادمة من دولة الكويت بالأوشحة المتزينة بأعلام الدولتين للترحيب بالواصلين على متن شركات الطيران الكويتية.

وشاركت شركة مطارات الدمام، مسافري ومرتادي المطار بمختلف الأنشطة، عن طريق تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية؛ للتعبير عن مشاعر الإخاء والمودة بين الشعبين الشقيقين، وسط حضور وتفاعل لافت من المسافرين.

وتعتبر هذه الاحتفالية إحدى الفعاليات السنوية التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو"؛ للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية. وأظهرت هذه الأجواء مدى التلاحم والترابط بين البلدين وشعبهما؛ حيث يُعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات المملكة باليوم الوطني الكويتي.

وقد شارك في الاحتفالات منسوبو مطار الملك فهد الدولي من مختلف القطاعات بالمطار؛ حيث تَوَشّح الجميع بأعلام البلدين؛ للتعبير عن بهجتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:19 PM

فعاليات احتفالية في مطار الملك فهد بمناسبة اليوم الوطني الكويتي

تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أمس، بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة تحت شعار "وفاق يتجدد"؛ حيث تم استقبال الرحلات القادمة من دولة الكويت بالأوشحة المتزينة بأعلام الدولتين للترحيب بالواصلين على متن شركات الطيران الكويتية.

وشاركت شركة مطارات الدمام، مسافري ومرتادي المطار بمختلف الأنشطة، عن طريق تقديم الأوشحة والهدايا التذكارية وركن خاص لالتقاط الصور التذكارية؛ للتعبير عن مشاعر الإخاء والمودة بين الشعبين الشقيقين، وسط حضور وتفاعل لافت من المسافرين.

وتعتبر هذه الاحتفالية إحدى الفعاليات السنوية التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو"؛ للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية. وأظهرت هذه الأجواء مدى التلاحم والترابط بين البلدين وشعبهما؛ حيث يُعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات المملكة باليوم الوطني الكويتي.

وقد شارك في الاحتفالات منسوبو مطار الملك فهد الدولي من مختلف القطاعات بالمطار؛ حيث تَوَشّح الجميع بأعلام البلدين؛ للتعبير عن بهجتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين.

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