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المملكة أفضل الدول تقدمًا في "الحكومة الرقمية" على مؤشر "جامعة واسيدا" اليابانية

يقيس التقدم في الخدمات الرقمية وارتباطها بالابتكار والتكامل وتحسين جودة الحياة

قفزت المملكة العربية السعودية 23 مرتبة كأفضل الدول تقدمًا في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشر World Digital Government Rankings Survey 2021، في نسخته الـ16 للحكومة الرقمية، الذي يصدره معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا باليابان بالتعاون مع الأكاديمية الدولية (IAC) منذ عام 2005، ويشمل 64 دولة حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام والمرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين.

ويقيس المؤشر السنوي التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد التقرير بالجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال المشاركة المجتمعية، والتشريعات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.

كما أشار التقرير إلى أن خدمات الحكومة الرقمية، يمكن أن تقدم حلولاً فعّالة للمجتمعات وقت الأزمات، كما شهد العالم خلال جائحة كوفيد-19 العام 2020 -2021.

هيئة الحكومة الرقمية

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المملكة أفضل الدول تقدمًا في "الحكومة الرقمية" على مؤشر "جامعة واسيدا" اليابانية
سبق

قفزت المملكة العربية السعودية 23 مرتبة كأفضل الدول تقدمًا في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشر World Digital Government Rankings Survey 2021، في نسخته الـ16 للحكومة الرقمية، الذي يصدره معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا باليابان بالتعاون مع الأكاديمية الدولية (IAC) منذ عام 2005، ويشمل 64 دولة حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام والمرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين.

ويقيس المؤشر السنوي التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد التقرير بالجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال المشاركة المجتمعية، والتشريعات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.

كما أشار التقرير إلى أن خدمات الحكومة الرقمية، يمكن أن تقدم حلولاً فعّالة للمجتمعات وقت الأزمات، كما شهد العالم خلال جائحة كوفيد-19 العام 2020 -2021.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
12:18 AM

المملكة أفضل الدول تقدمًا في "الحكومة الرقمية" على مؤشر "جامعة واسيدا" اليابانية

يقيس التقدم في الخدمات الرقمية وارتباطها بالابتكار والتكامل وتحسين جودة الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قفزت المملكة العربية السعودية 23 مرتبة كأفضل الدول تقدمًا في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشر World Digital Government Rankings Survey 2021، في نسخته الـ16 للحكومة الرقمية، الذي يصدره معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا باليابان بالتعاون مع الأكاديمية الدولية (IAC) منذ عام 2005، ويشمل 64 دولة حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام والمرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين.

ويقيس المؤشر السنوي التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد التقرير بالجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال المشاركة المجتمعية، والتشريعات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.

كما أشار التقرير إلى أن خدمات الحكومة الرقمية، يمكن أن تقدم حلولاً فعّالة للمجتمعات وقت الأزمات، كما شهد العالم خلال جائحة كوفيد-19 العام 2020 -2021.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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