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صفارات الإنذار تدوي بالرياض وعدد من محافظاتها غدًا الخميس

بهدف التأكد من كفاءتها وجاهزيتها بحسب متحدث الدفاع المدني

وجَّهت المديرية العامة للدفاع المدني رسائل Sms للمواطنين والمقيمين باللغتَيْن العربية والإنجليزية حول عزمها القيام بتجربة إطلاق صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الخميس.

وكان المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، قد أوضح سابقًا أن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صفارات الإنذار وجاهزيتها.. شاكرًا للجميع تعاونهم.

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صفارات الإنذار تدوي بالرياض وعدد من محافظاتها غدًا الخميس
سبق

وجَّهت المديرية العامة للدفاع المدني رسائل Sms للمواطنين والمقيمين باللغتَيْن العربية والإنجليزية حول عزمها القيام بتجربة إطلاق صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الخميس.

وكان المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، قد أوضح سابقًا أن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صفارات الإنذار وجاهزيتها.. شاكرًا للجميع تعاونهم.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
10:55 PM

صفارات الإنذار تدوي بالرياض وعدد من محافظاتها غدًا الخميس

بهدف التأكد من كفاءتها وجاهزيتها بحسب متحدث الدفاع المدني

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
12,178

وجَّهت المديرية العامة للدفاع المدني رسائل Sms للمواطنين والمقيمين باللغتَيْن العربية والإنجليزية حول عزمها القيام بتجربة إطلاق صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الخميس.

وكان المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، قد أوضح سابقًا أن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صفارات الإنذار وجاهزيتها.. شاكرًا للجميع تعاونهم.

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