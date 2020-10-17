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"الشباب" يستهل مشواره في الدوري بأول ثلاثة نقاط من "أبها"

في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

استهل نادي الشباب مشواره في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز على فريق أبها بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى.


وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محترف الشباب ماكيتي ديوب في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يحصد الشباب أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يفشل أبها في حصد أي نقاط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يستهل مشواره في الدوري بأول ثلاثة نقاط من "أبها"
سبق

استهل نادي الشباب مشواره في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز على فريق أبها بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى.


وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محترف الشباب ماكيتي ديوب في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يحصد الشباب أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يفشل أبها في حصد أي نقاط .

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
08:10 PM

"الشباب" يستهل مشواره في الدوري بأول ثلاثة نقاط من "أبها"

في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
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استهل نادي الشباب مشواره في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز على فريق أبها بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى.


وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محترف الشباب ماكيتي ديوب في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يحصد الشباب أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يفشل أبها في حصد أي نقاط .

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