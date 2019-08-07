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"الرشيدي" إلى "أستاذ" في علم النفس التربوي

أصدر المجلس العلمي بجامعة القصيم، قرارًا بترقية الدكتورة فاطمة سحاب الرشيدي إلى درجة أستاذ في علم النفس التربوي بجامعة القصيم، والتي تعتبر أول مَن يحصل عليها من الكليات الأدبية والإنسانية بالجامعة، والرابعة على مستوى الجامعة.

وثمّنت "الرشيدي" للجامعة هذه الثقة الغالية، والتي سوف تكون دافعًا لها لمزيد من التقدم لخدمة الدين والمليك والوطن.

يُذكر أن "الرشيدي" شَغَلت عددًا من المناصب بالجامعة منذ نشأتها، وتعمل حاليًا محاضِرة بكلية التربية للبنات بمدينة بريدة.

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"الرشيدي" إلى "أستاذ" في علم النفس التربوي
سبق

أصدر المجلس العلمي بجامعة القصيم، قرارًا بترقية الدكتورة فاطمة سحاب الرشيدي إلى درجة أستاذ في علم النفس التربوي بجامعة القصيم، والتي تعتبر أول مَن يحصل عليها من الكليات الأدبية والإنسانية بالجامعة، والرابعة على مستوى الجامعة.

وثمّنت "الرشيدي" للجامعة هذه الثقة الغالية، والتي سوف تكون دافعًا لها لمزيد من التقدم لخدمة الدين والمليك والوطن.

يُذكر أن "الرشيدي" شَغَلت عددًا من المناصب بالجامعة منذ نشأتها، وتعمل حاليًا محاضِرة بكلية التربية للبنات بمدينة بريدة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:46 AM

"الرشيدي" إلى "أستاذ" في علم النفس التربوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أصدر المجلس العلمي بجامعة القصيم، قرارًا بترقية الدكتورة فاطمة سحاب الرشيدي إلى درجة أستاذ في علم النفس التربوي بجامعة القصيم، والتي تعتبر أول مَن يحصل عليها من الكليات الأدبية والإنسانية بالجامعة، والرابعة على مستوى الجامعة.

وثمّنت "الرشيدي" للجامعة هذه الثقة الغالية، والتي سوف تكون دافعًا لها لمزيد من التقدم لخدمة الدين والمليك والوطن.

يُذكر أن "الرشيدي" شَغَلت عددًا من المناصب بالجامعة منذ نشأتها، وتعمل حاليًا محاضِرة بكلية التربية للبنات بمدينة بريدة.

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