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"القحطاني": "النظام الجديد للجامعات" نقطة تحول في تاريخ التعليم الجامعي

قال إنه يثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية ويركز على تنمية الموارد المالية الذاتية

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.

كما أعرب الدكتور القحطاني في تصريح لوسائل الإعلام عن بالغ شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة قطاع التعليم، واهتمامه الكبير بأدق تفاصيل نظام الجامعات الجديد في كل مراحله التي خضعت للكثير من عمليات المراجعة والتدقيق، ليكون متوافقًا مع رؤية الوطن 2030 وبما يحقق الريادة والاستقلالية للجامعات السعودية.

وقال إن نظام الجامعات الجديد يعد نقطة تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة بما تضمنه من مواد وأحكام، مضيفًا أن النظام سيثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية، إلى جانب تركيزه على تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات، وقدرته على مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية والعلمية والبحثية، مع تميزه بالمرونة والشفافية والحوكمة.

وبيّن مدير جامعة جازان أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات، ومجلس للأمناء في كل جامعة سيُسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات ذات مردود إيجابي.

وأكد أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات لعب دور أكبر في عملية التحديث والتطوير، كما يضمن لها ممارسة دور حقيقي وفاعل في الأخذ بزمام المبادرة في صناعة التقدم ونشر المعرفة اعتمادًا على فتح المجال للعقول والقدرات البشرية في الجامعات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"القحطاني": "النظام الجديد للجامعات" نقطة تحول في تاريخ التعليم الجامعي
سبق

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.

كما أعرب الدكتور القحطاني في تصريح لوسائل الإعلام عن بالغ شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة قطاع التعليم، واهتمامه الكبير بأدق تفاصيل نظام الجامعات الجديد في كل مراحله التي خضعت للكثير من عمليات المراجعة والتدقيق، ليكون متوافقًا مع رؤية الوطن 2030 وبما يحقق الريادة والاستقلالية للجامعات السعودية.

وقال إن نظام الجامعات الجديد يعد نقطة تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة بما تضمنه من مواد وأحكام، مضيفًا أن النظام سيثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية، إلى جانب تركيزه على تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات، وقدرته على مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية والعلمية والبحثية، مع تميزه بالمرونة والشفافية والحوكمة.

وبيّن مدير جامعة جازان أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات، ومجلس للأمناء في كل جامعة سيُسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات ذات مردود إيجابي.

وأكد أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات لعب دور أكبر في عملية التحديث والتطوير، كما يضمن لها ممارسة دور حقيقي وفاعل في الأخذ بزمام المبادرة في صناعة التقدم ونشر المعرفة اعتمادًا على فتح المجال للعقول والقدرات البشرية في الجامعات.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:43 PM

"القحطاني": "النظام الجديد للجامعات" نقطة تحول في تاريخ التعليم الجامعي

قال إنه يثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية ويركز على تنمية الموارد المالية الذاتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.

كما أعرب الدكتور القحطاني في تصريح لوسائل الإعلام عن بالغ شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة قطاع التعليم، واهتمامه الكبير بأدق تفاصيل نظام الجامعات الجديد في كل مراحله التي خضعت للكثير من عمليات المراجعة والتدقيق، ليكون متوافقًا مع رؤية الوطن 2030 وبما يحقق الريادة والاستقلالية للجامعات السعودية.

وقال إن نظام الجامعات الجديد يعد نقطة تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة بما تضمنه من مواد وأحكام، مضيفًا أن النظام سيثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية، إلى جانب تركيزه على تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات، وقدرته على مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية والعلمية والبحثية، مع تميزه بالمرونة والشفافية والحوكمة.

وبيّن مدير جامعة جازان أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات، ومجلس للأمناء في كل جامعة سيُسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات ذات مردود إيجابي.

وأكد أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات لعب دور أكبر في عملية التحديث والتطوير، كما يضمن لها ممارسة دور حقيقي وفاعل في الأخذ بزمام المبادرة في صناعة التقدم ونشر المعرفة اعتمادًا على فتح المجال للعقول والقدرات البشرية في الجامعات.

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