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أمانة جدة ترصد موقعًا لتصنيع العرق المسكر في البغدادية الشرقية

ضبطت 17 حاوية سعة 85 لترًا.. و42 عبوة جاهزة للتوزيع

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية، من رصد ومداهمة موقع لتصنيع العرق المسكر بمنزل شعبي في حي البغدادية الشرقية، خلال جولات الرقابة الميدانية في نطاق بلدية البلد.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: الموقع جرى الاستدلال عليه خلال جولات الرقابة الميدانية وأثناء تتبع سيارات نقل البضائع التي تستغل البيوت الشعبية لتخزين المواد الغذائية.
وأضاف أن المراقبين استوقفوا عمالة من جنسيات آسيوية أثناء عملية تحميل بجوار أحد المنازل، وذلك للتأكد من نظامية أعمالهم، وعند التحقق من حمولة المركبة من نوع "فان".

وأردف: بفحص المواد التي تحملها؛ اتضح أنها محملة بكميات من "العرق المسكر" معبأة في كراتين لأحد المنتجات الغذائية.

وأشار "الدقس" إلى أن الأمانة شكلت على الفور فريقاً رقابياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم ضبط 17 حاوية سعة 85 لترًا و42 عبوة جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى مواد تستخدم في الانتاج والتصنيع داخل الموقع من أسطوانات غاز وشبكة تمديد وبراميل تحضير.

وتمت مصادرة الأدوات وإتلاف المواد المسكرة على الفور وفق الإجراءات الصحية المتبعة واستكمال إالنظامية حيال الموقع، فيما باشرت الجهات الأمنية اختصاصها تجاه العمالة المخالفة.

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أمانة جدة ترصد موقعًا لتصنيع العرق المسكر في البغدادية الشرقية
سبق

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية، من رصد ومداهمة موقع لتصنيع العرق المسكر بمنزل شعبي في حي البغدادية الشرقية، خلال جولات الرقابة الميدانية في نطاق بلدية البلد.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: الموقع جرى الاستدلال عليه خلال جولات الرقابة الميدانية وأثناء تتبع سيارات نقل البضائع التي تستغل البيوت الشعبية لتخزين المواد الغذائية.
وأضاف أن المراقبين استوقفوا عمالة من جنسيات آسيوية أثناء عملية تحميل بجوار أحد المنازل، وذلك للتأكد من نظامية أعمالهم، وعند التحقق من حمولة المركبة من نوع "فان".

وأردف: بفحص المواد التي تحملها؛ اتضح أنها محملة بكميات من "العرق المسكر" معبأة في كراتين لأحد المنتجات الغذائية.

وأشار "الدقس" إلى أن الأمانة شكلت على الفور فريقاً رقابياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم ضبط 17 حاوية سعة 85 لترًا و42 عبوة جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى مواد تستخدم في الانتاج والتصنيع داخل الموقع من أسطوانات غاز وشبكة تمديد وبراميل تحضير.

وتمت مصادرة الأدوات وإتلاف المواد المسكرة على الفور وفق الإجراءات الصحية المتبعة واستكمال إالنظامية حيال الموقع، فيما باشرت الجهات الأمنية اختصاصها تجاه العمالة المخالفة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:52 PM

أمانة جدة ترصد موقعًا لتصنيع العرق المسكر في البغدادية الشرقية

ضبطت 17 حاوية سعة 85 لترًا.. و42 عبوة جاهزة للتوزيع

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عبدالله الراجحي - جدة
2
1,942

تمكنت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية، من رصد ومداهمة موقع لتصنيع العرق المسكر بمنزل شعبي في حي البغدادية الشرقية، خلال جولات الرقابة الميدانية في نطاق بلدية البلد.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: الموقع جرى الاستدلال عليه خلال جولات الرقابة الميدانية وأثناء تتبع سيارات نقل البضائع التي تستغل البيوت الشعبية لتخزين المواد الغذائية.
وأضاف أن المراقبين استوقفوا عمالة من جنسيات آسيوية أثناء عملية تحميل بجوار أحد المنازل، وذلك للتأكد من نظامية أعمالهم، وعند التحقق من حمولة المركبة من نوع "فان".

وأردف: بفحص المواد التي تحملها؛ اتضح أنها محملة بكميات من "العرق المسكر" معبأة في كراتين لأحد المنتجات الغذائية.

وأشار "الدقس" إلى أن الأمانة شكلت على الفور فريقاً رقابياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم ضبط 17 حاوية سعة 85 لترًا و42 عبوة جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى مواد تستخدم في الانتاج والتصنيع داخل الموقع من أسطوانات غاز وشبكة تمديد وبراميل تحضير.

وتمت مصادرة الأدوات وإتلاف المواد المسكرة على الفور وفق الإجراءات الصحية المتبعة واستكمال إالنظامية حيال الموقع، فيما باشرت الجهات الأمنية اختصاصها تجاه العمالة المخالفة.

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