رينادر: تحضيراتنا لكأس الخليج جيدة.. ومستعدون لمباراة الغد

قال: نسعى لتقديم الأفضل رغم الظروف التي نمر بها في أولى لقاءاتنا

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أن استعدادات الفريق لبطولة كأس الخليج خليجي 24 تأثرت بغياب لاعبي الهلال في الفترة الماضية، بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الكويت: نسعى من خلال كأس الخليج العربي لتقديم الأفضل رغم الظروف التي نمر بها في أولى لقاءاتنا بحكم عدم انضمام لاعبي فريق الهلال لمشاركتهم في نهائي دوري أبطـال آسيا، وسيكونون اليوم معنا.

وتابع: تحضيراتنا لهذه المشاركة جيدة من خلال لعبنا لمباراتين قويتين، الأولى أمام منتخب أوزبكستان قدمنا فيها مستوى جيدًا، والثانية أمام منتخب باراغواي والتي لعبناها بتشكيلة مختلفة عن مباراتنا الأولى وقدمنا فيها مستوى جيدًا.

وأضاف: أمر طبيعي أن نفقد اللاعبين، وذلك حال كرة القدم، فقدنا في هذه البطولة ثلاثة لاعبين أساسيين محمد العويس وعبدالله مادو، وأخيرًا محمد البريك بداعي الإصابة، فنحن نعرف منتخب الكويت جيدًا.

من جانبه قال يحيى الشهري: هدفنا واضح هو تحقيق لقب البطولة ببذل كل ما لدينا من أجلها، جميع زملائي اللاعبين على قدر المسؤولية، فنحن جاهزون لتطبيق تعليمات المدير الفني.