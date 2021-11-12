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المفقود "الحارثي" يُكمل أكثر من 15 يوماً مختفياً عن أسرته.. وجهود البحث تتواصل

غادر الطائف وتوفرت معلومات عن مروره بمنطقة الشعيبة

تتواصل الجهود الأمنية، وجهود فرق البحث والإنقاذ، في متابعة البحث عن المواطن ‏"عبدالرحمن بنحسني الحارثي" (51 عاماً)، بعد أن مضى على فقدانه أكثر من 15 يوماً دون العثور عليه حتى الوقت الحالي.

وتبين التفاصيل التي يرويها أحد أشقاء المفقود "عبدالهادي بنحسني الحارثي"، أن شقيقه غادر الطائف مستقلاً مركبة من نوع جيب "فورشنر"، موديلها 2014، ولونها رصاصي، ورقم لوحتها ح ط ا 2171، ولم يترك أي خبر بمكان ذهابه، حتى توفرت لهم معلومة عن وجوده بمنطقة الليث - الخضراء - الشعيبة.

وأشار بأن آخر اتصال بالمفقود كان يوم الخميس 22 / 3 / 1443 هـ الساعة السابعة مساءً، ويبدو أنه كان في منطقة شبكة الاتصال كانت فيها ضعيفة للغاية، مؤكداً أن شقيقه لا يعاني من أي أمراض.

وأشار إلى أنهم تأكدوا من عدم وجوده لدى المستشفيات أو مراكز الشرطة، في الوقت الذي تقدموا فيه ببلاغهم عن فقدانه، لتتحرك الجهات الأمنية، بمشاركة جمعيات البحث والإنقاذ: ساند، ومبادرة، وبرق، وإنجاز، وأركان، مناشدين الجميع بالتعاون معهم والجهات الأمنية في البحث عنه، ومن تتوفر لديه معلومة عنه التواصل على جوال 0509510111، سائلاً الله -عز وجل- أن يرده لأهله سالماً معافى.

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المفقود "الحارثي" يُكمل أكثر من 15 يوماً مختفياً عن أسرته.. وجهود البحث تتواصل
سبق

تتواصل الجهود الأمنية، وجهود فرق البحث والإنقاذ، في متابعة البحث عن المواطن ‏"عبدالرحمن بنحسني الحارثي" (51 عاماً)، بعد أن مضى على فقدانه أكثر من 15 يوماً دون العثور عليه حتى الوقت الحالي.

وتبين التفاصيل التي يرويها أحد أشقاء المفقود "عبدالهادي بنحسني الحارثي"، أن شقيقه غادر الطائف مستقلاً مركبة من نوع جيب "فورشنر"، موديلها 2014، ولونها رصاصي، ورقم لوحتها ح ط ا 2171، ولم يترك أي خبر بمكان ذهابه، حتى توفرت لهم معلومة عن وجوده بمنطقة الليث - الخضراء - الشعيبة.

وأشار بأن آخر اتصال بالمفقود كان يوم الخميس 22 / 3 / 1443 هـ الساعة السابعة مساءً، ويبدو أنه كان في منطقة شبكة الاتصال كانت فيها ضعيفة للغاية، مؤكداً أن شقيقه لا يعاني من أي أمراض.

وأشار إلى أنهم تأكدوا من عدم وجوده لدى المستشفيات أو مراكز الشرطة، في الوقت الذي تقدموا فيه ببلاغهم عن فقدانه، لتتحرك الجهات الأمنية، بمشاركة جمعيات البحث والإنقاذ: ساند، ومبادرة، وبرق، وإنجاز، وأركان، مناشدين الجميع بالتعاون معهم والجهات الأمنية في البحث عنه، ومن تتوفر لديه معلومة عنه التواصل على جوال 0509510111، سائلاً الله -عز وجل- أن يرده لأهله سالماً معافى.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
02:03 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
06:36 AM

المفقود "الحارثي" يُكمل أكثر من 15 يوماً مختفياً عن أسرته.. وجهود البحث تتواصل

غادر الطائف وتوفرت معلومات عن مروره بمنطقة الشعيبة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
4,757

تتواصل الجهود الأمنية، وجهود فرق البحث والإنقاذ، في متابعة البحث عن المواطن ‏"عبدالرحمن بنحسني الحارثي" (51 عاماً)، بعد أن مضى على فقدانه أكثر من 15 يوماً دون العثور عليه حتى الوقت الحالي.

وتبين التفاصيل التي يرويها أحد أشقاء المفقود "عبدالهادي بنحسني الحارثي"، أن شقيقه غادر الطائف مستقلاً مركبة من نوع جيب "فورشنر"، موديلها 2014، ولونها رصاصي، ورقم لوحتها ح ط ا 2171، ولم يترك أي خبر بمكان ذهابه، حتى توفرت لهم معلومة عن وجوده بمنطقة الليث - الخضراء - الشعيبة.

وأشار بأن آخر اتصال بالمفقود كان يوم الخميس 22 / 3 / 1443 هـ الساعة السابعة مساءً، ويبدو أنه كان في منطقة شبكة الاتصال كانت فيها ضعيفة للغاية، مؤكداً أن شقيقه لا يعاني من أي أمراض.

وأشار إلى أنهم تأكدوا من عدم وجوده لدى المستشفيات أو مراكز الشرطة، في الوقت الذي تقدموا فيه ببلاغهم عن فقدانه، لتتحرك الجهات الأمنية، بمشاركة جمعيات البحث والإنقاذ: ساند، ومبادرة، وبرق، وإنجاز، وأركان، مناشدين الجميع بالتعاون معهم والجهات الأمنية في البحث عنه، ومن تتوفر لديه معلومة عنه التواصل على جوال 0509510111، سائلاً الله -عز وجل- أن يرده لأهله سالماً معافى.

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