"الإرياني": مرحلة حاسمة انطلقت من معركة اليمن في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني

مع إعلان "التحالف" بدء عملية "حرية اليمن السعيد" في كافة المحاور والجبهات

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن "مرحلة حاسمة من معركة اليمن في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني والخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران انطلقت مع إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء Flag of Saudi Arabia بدء عملية #حرية_اليمن_السعيد بكافة المحاور والجبهات، في ظل انتصارات كبرى حققها الأبطال في جبهات (شبوة، مأرب، البيضاء(".

وأضاف: "هذه المرحلة الحاسمة تستوجب توحيد كافة الطاقات والجهود تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والاصطفاف خلف الجيش الوطني والمقاومة من مختلف التشكيلات العسكرية المواجهة للحوثي لحسم المعركة، والحفاظ على هويتنا الوطنية والعربية، وإنهاء معاناة شعبنا اليمني الصامد والصابر".

وأشار "الإرياني" إلى أن الزملاء الإعلاميين والصحفيين والناشطين في منصات التواصل تقع على عاتقهم مسؤولية وطنية وتاريخية في تعزيز وحدة الصف الوطني، ونبذ كل ما يدفع نحو الفرقة والشتات، والمشاركة الفاعلة بالاسناد الإعلامي في معركة التحرير، والتفاعل مع العملية التي أعلن عنها ناطق التحالف #حريه_اليمن_السعيد.

وثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، عالياً "المواقف التاريخية للأشقاء في المملكة Flag of Saudi Arabia بدعم اليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، ودورهم الأخوي الصادق والنبيل في إسناد اليمن في كافة المجالات لتصبح جزءاً من المنظومة الخليجية، تجسيداً للعلاقات الاستثنائية، وتأكيداً لوحدة المعركة والمصير المشترك بين البلدين.