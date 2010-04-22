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فيديو "جثة امرأة معلقة بمبنى".. شرطة جدة تكشف الهوية والملابسات

فيما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وأحيلت القضية إلى النيابة العامة

أوضحت شرطة محافظة جدة، ملابسات فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة معلقة ؛ حيث أوضحت أنه تلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

وقد باشرت الحادثة الجهات الأمنية بمحافظة جدة، الاثنين الماضي، واتضح أنها وافـدة مـن الجنسية الإثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود في العقد الرابع من العمر.

واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة للحادثة وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة.

شرطة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "جثة امرأة معلقة بمبنى".. شرطة جدة تكشف الهوية والملابسات
سبق

أوضحت شرطة محافظة جدة، ملابسات فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة معلقة ؛ حيث أوضحت أنه تلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

وقد باشرت الحادثة الجهات الأمنية بمحافظة جدة، الاثنين الماضي، واتضح أنها وافـدة مـن الجنسية الإثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود في العقد الرابع من العمر.

واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة للحادثة وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
11:27 AM

فيديو "جثة امرأة معلقة بمبنى".. شرطة جدة تكشف الهوية والملابسات

فيما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وأحيلت القضية إلى النيابة العامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
7,642

أوضحت شرطة محافظة جدة، ملابسات فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة معلقة ؛ حيث أوضحت أنه تلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

وقد باشرت الحادثة الجهات الأمنية بمحافظة جدة، الاثنين الماضي، واتضح أنها وافـدة مـن الجنسية الإثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود في العقد الرابع من العمر.

واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة للحادثة وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة.

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