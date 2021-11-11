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إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تعرض حارس مرمى المنتخب "فواز القرني" لإصابة في الفخذ اليمنى خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراة اليوم أمام أستراليا.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي سيواجه نظيره الأسترالي، بعد ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، حيث يحل المنتخب السعودي في الصدارة برصيد 12 نقطة، وأستراليا ثانياً برصيد 9 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات
سبق

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تعرض حارس مرمى المنتخب "فواز القرني" لإصابة في الفخذ اليمنى خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراة اليوم أمام أستراليا.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي سيواجه نظيره الأسترالي، بعد ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، حيث يحل المنتخب السعودي في الصدارة برصيد 12 نقطة، وأستراليا ثانياً برصيد 9 نقاط.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
11:56 AM

إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
5,201

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تعرض حارس مرمى المنتخب "فواز القرني" لإصابة في الفخذ اليمنى خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراة اليوم أمام أستراليا.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي سيواجه نظيره الأسترالي، بعد ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، حيث يحل المنتخب السعودي في الصدارة برصيد 12 نقطة، وأستراليا ثانياً برصيد 9 نقاط.

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