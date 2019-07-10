النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

تونس تعلن خلوها تماماً من فيروس كورونا

في بيان لوزير الصحة

أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، خلو تونس تماماً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخاصة المناطق السياحية.

وأضاف الوزير التونسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي؛ أنه تم إجراء 3 آلاف تحليل مخبري "بي سي آر"، باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة؛ بوصفها أولى المناطق الموبوءة، تبين أن جُل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس.

وأفاد بأن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، ونقاوة جربة ومن خلالها كل التراب التونسي من الفيروس.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس تعلن خلوها تماماً من فيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، خلو تونس تماماً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخاصة المناطق السياحية.

وأضاف الوزير التونسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي؛ أنه تم إجراء 3 آلاف تحليل مخبري "بي سي آر"، باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة؛ بوصفها أولى المناطق الموبوءة، تبين أن جُل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس.

وأفاد بأن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، ونقاوة جربة ومن خلالها كل التراب التونسي من الفيروس.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:46 PM

تونس تعلن خلوها تماماً من فيروس كورونا

في بيان لوزير الصحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,167

أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، خلو تونس تماماً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخاصة المناطق السياحية.

وأضاف الوزير التونسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي؛ أنه تم إجراء 3 آلاف تحليل مخبري "بي سي آر"، باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة؛ بوصفها أولى المناطق الموبوءة، تبين أن جُل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس.

وأفاد بأن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، ونقاوة جربة ومن خلالها كل التراب التونسي من الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة