صورة أثارت الغضب.. ما علاقة الفتاة القاصر برجل خمسيني؟

عراقيون وصفوا ما حدث بـ"الجريمة"

عقب نشر هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّض رجل خمسيني من العراق لانتقادات لاذعة وضغط كبير؛ ما جعله يتراجع عن قراره الزواج بالفتاة القاصر التي ظهرت معه في الصورة.



وحسب صحيفة "الفرات نيوز" العراقية: فقد أثارت خطبة رجل يبلغ من العمر 51 عامًا من فتاة في سن 15 عامًا غضب واستياء ناشطين مدنيين بمجال حقوق الإنسان في محافظة دهوك.



وأراد الرجل الذي هو في بداية العقد الخامس من العمر وينتمي الى الطائفة الإيزيدية، الارتباط بالفتاة في مجمع "دوميز" في دهوك، ولكن الانتقاد اللاذع والضغط الكبير الذي تعرض له من قبل أولئك الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي جعله يتراجع عن قراره.



ووفقاً لعادات وتقاليد الطائفة الايزيدية: لا يُسمح للفتاة دون سن الـ18 بالزواج، وقد اعتبر الناشطون محاولة ذلك الرجل الزواج من تلك الفتاة بـ"الكارثة والجريمة" التي لا تُغتفر.



وبهذا الشأن دعا مدير شؤون الايزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان خيري بوزاني، الأسر الإيزيدية إلى الاهتمام بأبنائها، وألّا تسمح بالزواج لمن هم دون السن القانوني.



