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محلل بـ"الأرصاد" يرسم مشهد الأجواء المتوقعة في الربع الأخير من الصيف

توقّع تحسّن الحرارة خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر

كشف المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ عن توقعاته لأجواء المملكة في الربع الأخير من "فصل الصيف" وبداية الاعتدال التدريجي.

وقال "عقيل": نتوقع رياحاً شرقية جافة وحارة تؤثر في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وستلامس درجة الحرارة اليوم 50 درجة في مكة المكرّمة، ويتوقع تشكيل سحب يتخللها الركام الرعدي على المرتفعات وقمم الجبال، مثل مرتفعات عسير وجازان ومرتفعات مكة المكرّمة، وتكون غائمة جزئياً، ويكون الطقس حاراً على الرياض وتصل الحرارة في العاصمة إلى 44 درجة مئوية.

وأضاف: بالنسبة للطائف يُتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً بسبب تأثير الرياح الشرقية على المرتفعات ومتنزه السودة الوطني.

وأردف: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف وقرب الفترة الانتقالية، وعادة ما يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، ونتوقّع أن تكون الأجواء لطيفة نوعاً ما، خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر، ثم تعتدل درجات الحرارة تدريجياً مع دخول شهر نوفمبر، مع انخفاض في معدلات الرطوبة.

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محلل بـ"الأرصاد" يرسم مشهد الأجواء المتوقعة في الربع الأخير من الصيف
سبق

كشف المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ عن توقعاته لأجواء المملكة في الربع الأخير من "فصل الصيف" وبداية الاعتدال التدريجي.

وقال "عقيل": نتوقع رياحاً شرقية جافة وحارة تؤثر في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وستلامس درجة الحرارة اليوم 50 درجة في مكة المكرّمة، ويتوقع تشكيل سحب يتخللها الركام الرعدي على المرتفعات وقمم الجبال، مثل مرتفعات عسير وجازان ومرتفعات مكة المكرّمة، وتكون غائمة جزئياً، ويكون الطقس حاراً على الرياض وتصل الحرارة في العاصمة إلى 44 درجة مئوية.

وأضاف: بالنسبة للطائف يُتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً بسبب تأثير الرياح الشرقية على المرتفعات ومتنزه السودة الوطني.

وأردف: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف وقرب الفترة الانتقالية، وعادة ما يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، ونتوقّع أن تكون الأجواء لطيفة نوعاً ما، خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر، ثم تعتدل درجات الحرارة تدريجياً مع دخول شهر نوفمبر، مع انخفاض في معدلات الرطوبة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:25 PM

محلل بـ"الأرصاد" يرسم مشهد الأجواء المتوقعة في الربع الأخير من الصيف

توقّع تحسّن الحرارة خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ عن توقعاته لأجواء المملكة في الربع الأخير من "فصل الصيف" وبداية الاعتدال التدريجي.

وقال "عقيل": نتوقع رياحاً شرقية جافة وحارة تؤثر في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وستلامس درجة الحرارة اليوم 50 درجة في مكة المكرّمة، ويتوقع تشكيل سحب يتخللها الركام الرعدي على المرتفعات وقمم الجبال، مثل مرتفعات عسير وجازان ومرتفعات مكة المكرّمة، وتكون غائمة جزئياً، ويكون الطقس حاراً على الرياض وتصل الحرارة في العاصمة إلى 44 درجة مئوية.

وأضاف: بالنسبة للطائف يُتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً بسبب تأثير الرياح الشرقية على المرتفعات ومتنزه السودة الوطني.

وأردف: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف وقرب الفترة الانتقالية، وعادة ما يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، ونتوقّع أن تكون الأجواء لطيفة نوعاً ما، خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر، ثم تعتدل درجات الحرارة تدريجياً مع دخول شهر نوفمبر، مع انخفاض في معدلات الرطوبة.

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