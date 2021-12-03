قال وزير الصحة الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا اليوم: "إن الحالات الجديدة المسجَّلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبعة الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة لتسجل نسبة 22% حاليًا". وأوضح رامافوزا في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن غالبية المصابين ومَن دخلوا المستشفيات هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة. مشددًا على أن أفضل طريقة للحماية من المرض هو تلقي اللقاح.

تطورات "أوميكرون".. ارتفاع حاد بالإصابات في جنوب إفريقيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-03 قال وزير الصحة الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا اليوم: "إن الحالات الجديدة المسجَّلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبعة الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة لتسجل نسبة 22% حاليًا".



وأوضح رامافوزا في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن غالبية المصابين ومَن دخلوا المستشفيات هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة. مشددًا على أن أفضل طريقة للحماية من المرض هو تلقي اللقاح.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 11:01 PM

تطورات "أوميكرون".. ارتفاع حاد بالإصابات في جنوب إفريقيا غالبية المصابين ومَن دخلوا المستشفيات من غير الملقحين ومن فئة الشباب





A A A





9 مشاركة

قال وزير الصحة الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا اليوم: "إن الحالات الجديدة المسجَّلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبعة الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة لتسجل نسبة 22% حاليًا".



وأوضح رامافوزا في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن غالبية المصابين ومَن دخلوا المستشفيات هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة. مشددًا على أن أفضل طريقة للحماية من المرض هو تلقي اللقاح.