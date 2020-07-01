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تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل

تضمنت الإجراءات الاحترازية التي صرح بها مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم، بعض التدابير و“البروتوكولات” الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء من تلك الإجراءات بروتوكولات جديدة للتوصيل المنزلي اشترط خلالها على مندوبي التوصيل: لبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أثناء عملية التسليم، والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، ,كذلك فحص (الحرارة) لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين أو استخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

كما تضمنت البروتوكولات اشتراطات مطلوبة من المنشأة الغذائية، وهي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل جهاز مدي، وغيرها)، وفصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات، وتغليف الطلب کاملاً تغليفة محكمة، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب.

وأكدت الإجراءات الاحترازية على بعض الاشتراطات للتسليم للمستهلك، ونصت على "منع المصافحة عند تسليم الطلبات، ألا يقبل العميل الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، تشجيع الطرق الإلكترونية في السداد وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب ويتخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة ".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل
سبق

تضمنت الإجراءات الاحترازية التي صرح بها مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم، بعض التدابير و“البروتوكولات” الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء من تلك الإجراءات بروتوكولات جديدة للتوصيل المنزلي اشترط خلالها على مندوبي التوصيل: لبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أثناء عملية التسليم، والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، ,كذلك فحص (الحرارة) لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين أو استخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

كما تضمنت البروتوكولات اشتراطات مطلوبة من المنشأة الغذائية، وهي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل جهاز مدي، وغيرها)، وفصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات، وتغليف الطلب کاملاً تغليفة محكمة، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب.

وأكدت الإجراءات الاحترازية على بعض الاشتراطات للتسليم للمستهلك، ونصت على "منع المصافحة عند تسليم الطلبات، ألا يقبل العميل الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، تشجيع الطرق الإلكترونية في السداد وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب ويتخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة ".

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
11:24 PM

"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل

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مسلّم الهواملة - الرياض
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تضمنت الإجراءات الاحترازية التي صرح بها مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم، بعض التدابير و“البروتوكولات” الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء من تلك الإجراءات بروتوكولات جديدة للتوصيل المنزلي اشترط خلالها على مندوبي التوصيل: لبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أثناء عملية التسليم، والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، ,كذلك فحص (الحرارة) لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين أو استخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

كما تضمنت البروتوكولات اشتراطات مطلوبة من المنشأة الغذائية، وهي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل جهاز مدي، وغيرها)، وفصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات، وتغليف الطلب کاملاً تغليفة محكمة، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب.

وأكدت الإجراءات الاحترازية على بعض الاشتراطات للتسليم للمستهلك، ونصت على "منع المصافحة عند تسليم الطلبات، ألا يقبل العميل الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، تشجيع الطرق الإلكترونية في السداد وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب ويتخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة ".

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