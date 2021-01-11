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في إطار طفرة تسليحية.. البحرية المصرية تتسلم أول فرقاطة شبحية محلية الصنع

القطعة تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، أن قواته البحرية استلمت "الفرقاطة الشبحية" الأولى، التي أطلق عليها اسم "بورسعيد".

وذكرت صفحة المتحدث العسكري المصري على "فيس بوك" أن الفرقاطة الجديدة من طراز "جوويند" من صنع شـركة "ترسانة الإسكندرية".

ومن المقرر أن تنضم الفرقاطة "بورسعيد" إلى أسطول القوات البحرية المصرية، الذي يشهد، خلال الآونة الأخيرة، طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، طبقاً لأحدث النظم القتالية.

وقال الجيش المصري: إن الاستعانة بهذه الفرقاطة يأتي ضمن جهوده في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصره.

وقد تم تسلم السفينة الحربية في مراسم حضرها، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وتعد الفرقاطة "بورسعيد" من أهم القطع البحرية التي تم بناؤها في شركة "ترسانة الإسكندرية" بسواعد مصرية 100 في المائة بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التي تعدّ إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن، بحسب بيان الجيش.

وتتميز القطعة الحربية الجديدة بكونها من السفن القادرة على تنفيذ الأعمال القتالية المختلفة، كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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في إطار طفرة تسليحية.. البحرية المصرية تتسلم أول فرقاطة شبحية محلية الصنع
سبق

أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، أن قواته البحرية استلمت "الفرقاطة الشبحية" الأولى، التي أطلق عليها اسم "بورسعيد".

وذكرت صفحة المتحدث العسكري المصري على "فيس بوك" أن الفرقاطة الجديدة من طراز "جوويند" من صنع شـركة "ترسانة الإسكندرية".

ومن المقرر أن تنضم الفرقاطة "بورسعيد" إلى أسطول القوات البحرية المصرية، الذي يشهد، خلال الآونة الأخيرة، طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، طبقاً لأحدث النظم القتالية.

وقال الجيش المصري: إن الاستعانة بهذه الفرقاطة يأتي ضمن جهوده في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصره.

وقد تم تسلم السفينة الحربية في مراسم حضرها، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وتعد الفرقاطة "بورسعيد" من أهم القطع البحرية التي تم بناؤها في شركة "ترسانة الإسكندرية" بسواعد مصرية 100 في المائة بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التي تعدّ إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن، بحسب بيان الجيش.

وتتميز القطعة الحربية الجديدة بكونها من السفن القادرة على تنفيذ الأعمال القتالية المختلفة، كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
04:00 PM

في إطار طفرة تسليحية.. البحرية المصرية تتسلم أول فرقاطة شبحية محلية الصنع

القطعة تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، أن قواته البحرية استلمت "الفرقاطة الشبحية" الأولى، التي أطلق عليها اسم "بورسعيد".

وذكرت صفحة المتحدث العسكري المصري على "فيس بوك" أن الفرقاطة الجديدة من طراز "جوويند" من صنع شـركة "ترسانة الإسكندرية".

ومن المقرر أن تنضم الفرقاطة "بورسعيد" إلى أسطول القوات البحرية المصرية، الذي يشهد، خلال الآونة الأخيرة، طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، طبقاً لأحدث النظم القتالية.

وقال الجيش المصري: إن الاستعانة بهذه الفرقاطة يأتي ضمن جهوده في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصره.

وقد تم تسلم السفينة الحربية في مراسم حضرها، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وتعد الفرقاطة "بورسعيد" من أهم القطع البحرية التي تم بناؤها في شركة "ترسانة الإسكندرية" بسواعد مصرية 100 في المائة بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التي تعدّ إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن، بحسب بيان الجيش.

وتتميز القطعة الحربية الجديدة بكونها من السفن القادرة على تنفيذ الأعمال القتالية المختلفة، كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات.

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