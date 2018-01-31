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كورونا في باكستان.. 1599 إصابة جديدة و34 وفاة و1822 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 544813 حالة؛ منها 33182 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1822 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 499974 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11657 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. 1599 إصابة جديدة و34 وفاة و1822 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 544813 حالة؛ منها 33182 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1822 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 499974 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11657 حالة وفاة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
04:27 PM

كورونا في باكستان.. 1599 إصابة جديدة و34 وفاة و1822 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 544813 حالة؛ منها 33182 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1822 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 499974 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11657 حالة وفاة.

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