فترة صالحة للمزروعات.. "الحصيني": قلما تفشل البذور في "بذرة الست"
قال: تبدأ في 7 رجب.. "ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة من العقرب الأولى"
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أول أيام بذرة الست، يوم الإثنين الموافق 7 رجب وتنتهي في 1443/7/11هـ، مشيراً إلى أنها توافق 7، 8، 9 ،10 ،11 ،12 فبراير من كل عام.
وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "هي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى".
وتابع: "فترة صالحة -إذا بارك الله فيها- لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور بسبب الظروف الجوية الملائمة".
فترة صالحة للمزروعات.. "الحصيني": قلما تفشل البذور في "بذرة الست"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-25
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أول أيام بذرة الست، يوم الإثنين الموافق 7 رجب وتنتهي في 1443/7/11هـ، مشيراً إلى أنها توافق 7، 8، 9 ،10 ،11 ،12 فبراير من كل عام.
وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "هي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى".
وتابع: "فترة صالحة -إذا بارك الله فيها- لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور بسبب الظروف الجوية الملائمة".
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:34 AM
فترة صالحة للمزروعات.. "الحصيني": قلما تفشل البذور في "بذرة الست"
قال: تبدأ في 7 رجب.. "ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة من العقرب الأولى"
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أول أيام بذرة الست، يوم الإثنين الموافق 7 رجب وتنتهي في 1443/7/11هـ، مشيراً إلى أنها توافق 7، 8، 9 ،10 ،11 ،12 فبراير من كل عام.
وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "هي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى".
وتابع: "فترة صالحة -إذا بارك الله فيها- لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور بسبب الظروف الجوية الملائمة".