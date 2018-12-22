"ريف" يدعو أصحاب المشاريع في 5 قطاعات للاستفادة من الدعم المباشر

تشمل البن العربي والنحل وإنتاج العسل والفاكهة، والورد والمحاصيل البعلية

نظم قسم الأسرة المنتجة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية المستدامة لقاءً كشف فيه عن دعم خمسة قطاعات لرفع إنتاجها والإسهام في اقتصاديات المناطق الريفية والاستقرار الاجتماعي على مستوى المملكة.

وأوضحت مديرة قطاع القيمة المضافة ببرنامج "ريف" مها دغريري "عن بعد" أن البرنامج قدم حزمة من المعلومات عن برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتعريفاً بقطاع القيمة المضافة، والأسر المنتجة، وأبرز المستهدفات وآلية الدعم، محددة الأهداف الإستراتيجية للبرنامج في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، فضلاً عن الإسهام في الاستقرار الاجتماعي، وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وبيّنت أن القطاعات المستهدفة تشمل البن العربي، وقطاع النحل وإنتاج العسل، وقطاع الفاكهة، والورد، وقطاع المحاصيل البعلية (المطرية)، وقطاع القيمة المضافة.

وأكدت أن الأهداف الرئيسة لدعم الأسر الريفية المنتجة تتمثل في توليد مشاريع صغيرة مستدامة، لامتلاك أجهزة وأدوات تساعد على الاستدامة وزيادة الإنتاج، والتشجيع على رفع الجودة وتحسين التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، ورفع مشاركة المرأة والشباب في مناطق الإنتاج الريفية، مبينةً أن متطلبات التقدم للاستفادة من برنامج "ريف" تتمثل في شهادة الأسر المنتجة، ووثيقة العمل الحر وهي وثيقة مهمة جداً للحصول على الدعم، وتوفير كل الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة ويرفع الطلب عبر المنصة الإلكترونية، مع الالتزام بجميع الأحكام والقواعد الخاصة بهذا الدعم.