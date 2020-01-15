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المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2019

قدمت مبلغ 968.4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة

تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م، والمقدرة بـ4.19 مليار دولار أمريكي؛ حيث قدمت المملكة مبلغ 968.4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907.6 ملايين دولار بنسبة 26% من إجمالي 3.48 مليار دولار؛ وفقًا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وتسعى "الأوتشا" لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمقدر بـ 71 مليون دولار؛ نظرًا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن؛ حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من: (الأمن الغذائي، والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، والتغذية الصحية، والمأوى، والتعليم، وغيرها).

وتأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن؛ حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين، وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات، وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمل والانتعاش المستدام.

المملكة العربية السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2019
سبق

تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م، والمقدرة بـ4.19 مليار دولار أمريكي؛ حيث قدمت المملكة مبلغ 968.4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907.6 ملايين دولار بنسبة 26% من إجمالي 3.48 مليار دولار؛ وفقًا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وتسعى "الأوتشا" لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمقدر بـ 71 مليون دولار؛ نظرًا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن؛ حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من: (الأمن الغذائي، والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، والتغذية الصحية، والمأوى، والتعليم، وغيرها).

وتأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن؛ حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين، وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات، وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمل والانتعاش المستدام.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:29 AM

المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2019

قدمت مبلغ 968.4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م، والمقدرة بـ4.19 مليار دولار أمريكي؛ حيث قدمت المملكة مبلغ 968.4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907.6 ملايين دولار بنسبة 26% من إجمالي 3.48 مليار دولار؛ وفقًا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وتسعى "الأوتشا" لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمقدر بـ 71 مليون دولار؛ نظرًا لاستمرار وتردي الأوضاع الإنسانية باليمن؛ حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من: (الأمن الغذائي، والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، والتغذية الصحية، والمأوى، والتعليم، وغيرها).

وتأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن؛ حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين، وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات، وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمل والانتعاش المستدام.

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