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"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه

أضيف إلى قائمة شهداء المحافظة.. وذووه: دفاعه عن الوطن فخر واعتزاز

شيّعتْ جموع غفيرة عصر اليوم في محافظة رنية؛ شهيد الوطن البطل "فايز بن محمد الصندلي السبيعي"، والذي استشهد دفاعاً عن الوطن في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.

وأديت الصلاة على "الشهيد" في مقبرة المحافظة، بعد وصولها من الحد الجنوبي، وكان من بين المصلين: وكيل محافظة رنية "الوصيص بن علي السبيعي"، وزملاء الفقيد من وزارة الحرس الوطني، وعدد من رؤساء المراكز ومديري الإدارية الحكومية والأمنية في المحافظة، وجمعٌ غفير من المواطنين.

وأعربَ ذوو "الشهيد" عن فخرهم واعتزازهم بشجاعة "السبيعي"، وقالوا: "البطل فايز؛ فاز في الدنيا وسيفوز في الآخرة عندما يُكتب مع الشهداء؛ ويرافق المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلّم-، وما تحقّق له من نصر وشهادة دفاعاً عن وطنه؛ وفي ميدان العز والشرف تُعد أمنية لا يتردد عنها الأبطال".

وأضافوا: "الوطن يستحق أن نفديه بأرواحنا، والمحافظة -ولله الحمد- سجّلت عشرات الشهداء في قائمة أبطال ميدان النصر بالحد الجنوبي".

محافظة رنية شهيد الوطن فايز بن محمد الصندلي السبيعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه
سبق

شيّعتْ جموع غفيرة عصر اليوم في محافظة رنية؛ شهيد الوطن البطل "فايز بن محمد الصندلي السبيعي"، والذي استشهد دفاعاً عن الوطن في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.

وأديت الصلاة على "الشهيد" في مقبرة المحافظة، بعد وصولها من الحد الجنوبي، وكان من بين المصلين: وكيل محافظة رنية "الوصيص بن علي السبيعي"، وزملاء الفقيد من وزارة الحرس الوطني، وعدد من رؤساء المراكز ومديري الإدارية الحكومية والأمنية في المحافظة، وجمعٌ غفير من المواطنين.

وأعربَ ذوو "الشهيد" عن فخرهم واعتزازهم بشجاعة "السبيعي"، وقالوا: "البطل فايز؛ فاز في الدنيا وسيفوز في الآخرة عندما يُكتب مع الشهداء؛ ويرافق المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلّم-، وما تحقّق له من نصر وشهادة دفاعاً عن وطنه؛ وفي ميدان العز والشرف تُعد أمنية لا يتردد عنها الأبطال".

وأضافوا: "الوطن يستحق أن نفديه بأرواحنا، والمحافظة -ولله الحمد- سجّلت عشرات الشهداء في قائمة أبطال ميدان النصر بالحد الجنوبي".

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:22 PM

"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه

أضيف إلى قائمة شهداء المحافظة.. وذووه: دفاعه عن الوطن فخر واعتزاز

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عمر السبيعي - الرياض
5
7,520

شيّعتْ جموع غفيرة عصر اليوم في محافظة رنية؛ شهيد الوطن البطل "فايز بن محمد الصندلي السبيعي"، والذي استشهد دفاعاً عن الوطن في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.

وأديت الصلاة على "الشهيد" في مقبرة المحافظة، بعد وصولها من الحد الجنوبي، وكان من بين المصلين: وكيل محافظة رنية "الوصيص بن علي السبيعي"، وزملاء الفقيد من وزارة الحرس الوطني، وعدد من رؤساء المراكز ومديري الإدارية الحكومية والأمنية في المحافظة، وجمعٌ غفير من المواطنين.

وأعربَ ذوو "الشهيد" عن فخرهم واعتزازهم بشجاعة "السبيعي"، وقالوا: "البطل فايز؛ فاز في الدنيا وسيفوز في الآخرة عندما يُكتب مع الشهداء؛ ويرافق المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلّم-، وما تحقّق له من نصر وشهادة دفاعاً عن وطنه؛ وفي ميدان العز والشرف تُعد أمنية لا يتردد عنها الأبطال".

وأضافوا: "الوطن يستحق أن نفديه بأرواحنا، والمحافظة -ولله الحمد- سجّلت عشرات الشهداء في قائمة أبطال ميدان النصر بالحد الجنوبي".

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