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"المياه الوطنية": انتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي في أجزاء من "فواز الرياض"

ضمن جهود الشركة المتواصلة لرفع الضرر البيئي عن سكان الحي

أنهت شركة المياه الوطنية -ممثلة بالقطاع الأوسط- تنفيذ شبكات صرف صحي بأجزاء من حي الفواز جنوب مدينة الرياض، وذلك لخدمة أكثر من "15" ألف مستفيد من سكان الحي.

جاء ذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع الضرر البيئي عن سكان حي الفواز، إضافة إلى تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية لتهيئة البُنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدّة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وذكرت الشركة أن المشروع بلغت أطوال شبكاته أكثر من (32) كم، حيث تم تنفيذ (1297) توصيلة منزلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 36 مليون ريال.
وأشارت إلى أنه يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة، وذلك للانتهاء منها ودخولها بشكل فعلي لخدمة العملاء.
وشدّدت في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية": انتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي في أجزاء من "فواز الرياض"
سبق

أنهت شركة المياه الوطنية -ممثلة بالقطاع الأوسط- تنفيذ شبكات صرف صحي بأجزاء من حي الفواز جنوب مدينة الرياض، وذلك لخدمة أكثر من "15" ألف مستفيد من سكان الحي.

جاء ذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع الضرر البيئي عن سكان حي الفواز، إضافة إلى تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية لتهيئة البُنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدّة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وذكرت الشركة أن المشروع بلغت أطوال شبكاته أكثر من (32) كم، حيث تم تنفيذ (1297) توصيلة منزلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 36 مليون ريال.
وأشارت إلى أنه يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة، وذلك للانتهاء منها ودخولها بشكل فعلي لخدمة العملاء.
وشدّدت في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
05:26 PM

"المياه الوطنية": انتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي في أجزاء من "فواز الرياض"

ضمن جهود الشركة المتواصلة لرفع الضرر البيئي عن سكان الحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت شركة المياه الوطنية -ممثلة بالقطاع الأوسط- تنفيذ شبكات صرف صحي بأجزاء من حي الفواز جنوب مدينة الرياض، وذلك لخدمة أكثر من "15" ألف مستفيد من سكان الحي.

جاء ذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع الضرر البيئي عن سكان حي الفواز، إضافة إلى تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية لتهيئة البُنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدّة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وذكرت الشركة أن المشروع بلغت أطوال شبكاته أكثر من (32) كم، حيث تم تنفيذ (1297) توصيلة منزلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 36 مليون ريال.
وأشارت إلى أنه يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة، وذلك للانتهاء منها ودخولها بشكل فعلي لخدمة العملاء.
وشدّدت في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.

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