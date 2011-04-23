"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1205 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.
"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1205 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-04-23
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
03:40 PM
اخر تعديل
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
04:07 PM
"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1205 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.