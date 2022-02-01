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"بلينكن" لـ"لافروف": إذا كانت روسيا لا تريد غزو أوكرانيا فعليها سحب الحشود الحدودية

واشنطن جدَّدت التزامها بسيادة كييف

أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخبر نظيره الروسي سيرغي لافروف في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء بأنه إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين لا يريد الحرب وتغيير النظام في أوكرانيا فعليه أن يسحب الوحدات العسكرية والأسلحة من الحدود معها.

وأضاف بأن "بلينكن" أكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.

وبيَّن المسؤول أن "بلينكن" شدَّد على أن غزو روسيا لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وخطيرة، وحثَّ روسيا على اتباع مسار دبلوماسي، وفقًا لـ"الحرة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن" لـ"لافروف": إذا كانت روسيا لا تريد غزو أوكرانيا فعليها سحب الحشود الحدودية
سبق

أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخبر نظيره الروسي سيرغي لافروف في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء بأنه إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين لا يريد الحرب وتغيير النظام في أوكرانيا فعليه أن يسحب الوحدات العسكرية والأسلحة من الحدود معها.

وأضاف بأن "بلينكن" أكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.

وبيَّن المسؤول أن "بلينكن" شدَّد على أن غزو روسيا لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وخطيرة، وحثَّ روسيا على اتباع مسار دبلوماسي، وفقًا لـ"الحرة".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:18 PM

"بلينكن" لـ"لافروف": إذا كانت روسيا لا تريد غزو أوكرانيا فعليها سحب الحشود الحدودية

واشنطن جدَّدت التزامها بسيادة كييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,528

أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أخبر نظيره الروسي سيرغي لافروف في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء بأنه إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين لا يريد الحرب وتغيير النظام في أوكرانيا فعليه أن يسحب الوحدات العسكرية والأسلحة من الحدود معها.

وأضاف بأن "بلينكن" أكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.

وبيَّن المسؤول أن "بلينكن" شدَّد على أن غزو روسيا لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وخطيرة، وحثَّ روسيا على اتباع مسار دبلوماسي، وفقًا لـ"الحرة".

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