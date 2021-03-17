خرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته من الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط 17/25 ، 25/22 ، 25/20 ، 23/25 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15/13. واستطاع الأهلي كسب لقاءه مع الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائج الأشواط 25/15 ، 23/25 ، 25/15 ، 25/18. وتصدر الترجي ترتيب الفرق بعد اليوم الثاني 5 نقاط ثم الأهلي والاتحاد 3 نقاط والهلال نقطة واحدة. وتختتم غدًا الخميس منافسات البطولة بإقامة مباراتين الأولى تجمع الاتحاد والترجي الواحدة ظهرًا يقود اللقاء محمد الحناكي ومنصور القحطاني حكم ثانٍ وإبراهيم الدريبي مسجلاً. ويشهد اللقاء الثاني قمة الطائرة السعودية الذي يجمع الهلال والأهلي 4 مساء يقود اللقاء أمين الطريفي وعبدالعزيز الرميحي حكم ثانٍ وسعد الدوسري مسجلاً.

بعد خسارته من الترجي .. الهلال خارج المنافسة في بطولة كاس اتحاد الطائرة.. والأهلي يتغلب على الاتحاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-17 خرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته من الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط 17/25 ، 25/22 ، 25/20 ، 23/25 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15/13.

واستطاع الأهلي كسب لقاءه مع الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائج الأشواط 25/15 ، 23/25 ، 25/15 ، 25/18.

وتصدر الترجي ترتيب الفرق بعد اليوم الثاني 5 نقاط ثم الأهلي والاتحاد 3 نقاط والهلال نقطة واحدة.

وتختتم غدًا الخميس منافسات البطولة بإقامة مباراتين الأولى تجمع الاتحاد والترجي الواحدة ظهرًا يقود اللقاء محمد الحناكي ومنصور القحطاني حكم ثانٍ وإبراهيم الدريبي مسجلاً.

ويشهد اللقاء الثاني قمة الطائرة السعودية الذي يجمع الهلال والأهلي 4 مساء يقود اللقاء أمين الطريفي وعبدالعزيز الرميحي حكم ثانٍ وسعد الدوسري مسجلاً.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 09:34 PM

بعد خسارته من الترجي .. الهلال خارج المنافسة في بطولة كاس اتحاد الطائرة.. والأهلي يتغلب على الاتحاد





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خرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته من الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط 17/25 ، 25/22 ، 25/20 ، 23/25 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15/13.

واستطاع الأهلي كسب لقاءه مع الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائج الأشواط 25/15 ، 23/25 ، 25/15 ، 25/18.

وتصدر الترجي ترتيب الفرق بعد اليوم الثاني 5 نقاط ثم الأهلي والاتحاد 3 نقاط والهلال نقطة واحدة.

وتختتم غدًا الخميس منافسات البطولة بإقامة مباراتين الأولى تجمع الاتحاد والترجي الواحدة ظهرًا يقود اللقاء محمد الحناكي ومنصور القحطاني حكم ثانٍ وإبراهيم الدريبي مسجلاً.

ويشهد اللقاء الثاني قمة الطائرة السعودية الذي يجمع الهلال والأهلي 4 مساء يقود اللقاء أمين الطريفي وعبدالعزيز الرميحي حكم ثانٍ وسعد الدوسري مسجلاً.